استبعاد مشترك من التأمينات الاجتماعية دون غرامات

استبعاد مشترك من التأمينات، فقد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر منصتها الرسمية علي توتير حول الطريقة الصحيحة التي يجب على صاحب العمل أن يقوم باتباعها من أجل استبعاد الموظف المستقيل دون دفع غرامات، وقد جاء هذا التوضيح من المؤسسة بعد توجيه سؤال من أحد المتابعين عبر منصة المؤسسةـ يقول فيه (عندي موظف قدم قام بتقديم استقالته في هذه اللحظة، وكان ذلك هو آخر يوم عمل له في مكان العمل، والآن قد جاء لنا موظف جديد، فما هي الطريقة الصحيحة التي يجب تنفيذها من أجل أن يتم استبعاده دون دفع أي غرامات مالية)، وقد قامت المؤسسة بتوضيح طريقة استبعاد مشترك من التأمينات.

استبعاد مشترك من التأمينات

توجد بعض الخطوات التي يجب إتباعها من أجل تعديل استبعاد مشترك في التأمينات بطريقة أون لاين، وفيما يلي خطوات التعديل:

يجب أن تتم زيارة منصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الدخول على حساب كل شخص في الموقع أو بواسطة تطبيق تأميناتي.

أدراج البيانات الخاصة بالدخول على الموقع الإلكتروني.

النقر على تبويب التسلسل الزمني للاشتراك.

النقر على الرابط الخاص بالمدة المعنية المراد أن يتم التعديل عليها.

الضغط على تعديل المدة الخاصة بالاشتراك في منصة التأمينات الاجتماعية.

تحديد وإدخال تاريخ الاستبعاد.

الموافقة من جانب المشترك على الإقرار.

سوف تقوم المنصة بإرسال رسالة علي الجوال تحتوي علي كود التحقق.

ثم أخيراً يتم الضغط على إرسال.

مؤسسة التأمينات الاجتماعية تسجيل دخول

يستطيع جميع المستفيدين من خِدْمَات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسجيل دخول المنصة وإتمام العديد من المعاملات اليومية التي تخص التأمينات، ويتم تسجيل دخول منصة التأمينات بهذه الخطوات: