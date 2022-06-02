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عمر شويل - جدة إعانة المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa التي انتظرها مواطني المملكة وتابعها طوال سنوات منذ أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقها، حيث تعتبر من أكثر المساعدات التي قدمتها المملكة شعبية بين المواطنين وقدمت لهم المبالغ التي يحتاجوها في العديد من نواحي الحياة وتم سداد العديد من النفقات منها، وقد قامت الوزارة خلال السنوات الأخيرة بالعديد من التحديثات على منظومتها الاجتماعية، ويبحث المواطن السعودي عن حقائق عن المقطوعة بعد انتشار العديد من الشائعات.

“بسجل المواطن” إعانة المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa استعلام رقمي 1444 أخبار النزول النقدي