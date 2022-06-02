كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية وكيفية رفع الإيقاف بالخطوات عبر بوابة ناجز

للاستعلام عن إيقاف الخدمات وطريق رفع الإيقاف، ونوضح بداخل المقال اسباب توقف الخدمات عبر بوابة ناجز وكيفية الاستعلام عن توقف الخدمات من خلال بوابة ناجز، حيث أن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية قامت بوضع نظام إيقاف الخدمات بالتعاون مع وزارة الداخلية بهدف إيقاف الخدمات عن المواطنين المخالفين لأحكام القانون والحفاظ على حق الدولة وحقوق المواطنين ورد الحق إلى أصحابه ومن أهم شروط إيقاف الخدمات إنه لا يتم تطبيق هذا القرار إلا بقرار قضائي أو إداري تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة، كما لا بد من التواصل مع هذا المواطن أكثر من مرة لتحذيره من تطبيق قرار إيقاف الخدمات عليه، حيث يحتاج الكثير من المواطنين الى خدمات بوابة ناجز حيث توفر له الحصول على العديد من المزايا مثل إصدار أو تجديد الهوية الوطنية وجواز السفر أو حتى رخصة القيادة بالإضافة إلى عدة خدمات أُخرى، وغالباً ما يقوم البعض بعملية الاستعلام عن إيقاف الخدمات للسعوديين والمقيمين بعد حصول مشكلة بين طرفين وقد تصل القضية إلى القضاء السعودي، والذي بدوره يقوم بالنظر في القضية وإصدار الحكم النهائي والذي من الممكن أن ينص على إيقاف الخدمات.

أسباب وشروط توقف الخدمات:

يطبق قرار إيقاف الخدمات من قبل المحكمة القضائية.

بمجرد التواصل مع المواطن أكثر من مرة يتم تنفيذ قرار إيقاف الخدمات.

تتوقف الخدمة بقرار قضائي او قرار صادر من إشراف الجهة الحكومية مختوم.

من أهم الأسباب أن تكون مدة إيقاف الخدمة لا تزيد 180 يوم.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات بواسطة موقع وزارة العدل:

ادخل على رابط موقع وزارة العدل.

ثم عليك بتحديد هوية المستعلم مواطن أو مقيم.

ثم تقوم بإدخال تاريخ الميلاد.

ثم تقوم بإدخال كود التحقق المرئي الظاهر أمامك.

ثم عليك بالنقرعلى ايقونة التالي.

ثم تقوم بالنقرعلى تبويب الخدمة المطلوب الاستعلام عنها.

كيفية رفع إيقاف الخدمات إلكترونياً:

ادخل على رابط منصة ناجز.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة تبويب المزيد.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة القائمة.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة تبويب طلباتي.

ثم تقوم بتسجيل الدخول بواسطة منصة النفاذ الوطني الموحد.

ثم عليك باختيار الطلبات المُحالة.

ثم تقوم بالنقرعلى الطلب الخاص بوقف الخدمات.

ثم تقوم بالنقرعلى الإجراءات.

ثم تقوم بالنقرعلى كلمة الطلب.

ثم عليك بإدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الضغط على أيقونة رفع إيقاف الخدمات.

ثم عليك بشرح السبب وتحميل الوثائق إن وجدت.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة إرسال.

انتظر سوف يتم مراجعة الطلب والرد بالقبول أو بالرفض خلال 24 ساعة.

كيفية الاستعلام عن إيقاف خدمات مواطن بالسجل المدني: