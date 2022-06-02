نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقه التسجيل للصف الأول الابتدائي 2022م – 1444هـ من خلال نظام نور بالسعودية في المقال التالي
يتساءل الكثير من أولياء أمور الطلاب في المملكة العربية السعودية عن التقديم للصف الأول الابتدائي 2022م – 1443هـ، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم في السعودية عن فتح باب تقديم أولياء الأمور لأطفالهم في المرحلة الابتدائية بعد تخرجهم من مرحلة رياض الأطفال، حيث كشفت الوزارة أن التقديم يتم من خلال نظام نور الإلكتروني بواسطة رقم الهوية الوطنية الشخصية لولي أمر الطالب ولكن وفقًا لشروط معينة سنوضحها فيما يلي.
شروط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022م – 1443هـ
- عمر الطالب يجب ألا يقل عن ست سنوات ويشترط أن يكون حاصلًا على شهادة التخرج من رياض الأطفال من أي مدرسة تابعة للملكة العربية السعودية ومعه شهادة تثبت ذلك.
- على ولي الأمر أن يقدم مستند وورقة رسمية من قبّل حضانة رياض الأطفال التي تخرّج منه طفله وبها توصية من المعلمة أو المعلم بقدرة الطالب على الالتحاق بالمدرسة الابتدائية.
طريقة التسجيل في الصف الأول الابتدائي نظام نور 2022م
يجب أن يقوم ولي الأمر باتباع بعض الخطوات التي تساعده في تسجيل طفله في مرحلة الابتدائية للصف الأول من خلال نظام نور عبر اتباع الخطوات التالية:-
- يجب على ولي الأمر أن يقوم بالدخول وزيارة موقع نظام نور الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط الخاص به.
- قم بتسجيل دخولك على الموقع بإدخال كلمة السر واسم المستخدم الخاص بك إذا كان لديك بالفعل حساب على منصة نور.
- أما في حالة أنه ليس لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد واكتب كل البيانات المطلوبة منك ثم تأكد من صحتها وبعدها انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- بعد تسجيل الدخول سيتم فتح الصفحة الرئيسية للموقع أمامك وبها بعض الأيقونات قم بالنقر على أيقونة “تسجيل طالب جديد”.
- ومنها سيتم فتح صفحة بها بعض البيانات بخاناتها الفارغة والتي يتطلب منك إدخالها وتتمثل في اسمك واسم الطفل المراد تسجيله وبعض الإجراءات والبيانات الأخرى.
- بعد أن تقو بملء كافة البيانات راجعها مرة أخرى حتى تتأكد من عدم وجود أي خطأ في بيانات طفلك المدونة ثم انقر على أيقونة “تسجيل” وبذلك يكون قد تم تسجيل طفلك بالفعل في المدرسة التي يرغب فيها.
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