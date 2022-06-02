شروط وطريقه التسجيل للصف الأول الابتدائي 2022م – 1444هـ من خلال نظام نور بالسعودية

يتساءل الكثير من أولياء أمور الطلاب في المملكة العربية السعودية عن التقديم للصف الأول الابتدائي 2022م – 1443هـ، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم في السعودية عن فتح باب تقديم أولياء الأمور لأطفالهم في المرحلة الابتدائية بعد تخرجهم من مرحلة رياض الأطفال، حيث كشفت الوزارة أن التقديم يتم من خلال نظام نور الإلكتروني بواسطة رقم الهوية الوطنية الشخصية لولي أمر الطالب ولكن وفقًا لشروط معينة سنوضحها فيما يلي.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022م – 1443هـ

عمر الطالب يجب ألا يقل عن ست سنوات ويشترط أن يكون حاصلًا على شهادة التخرج من رياض الأطفال من أي مدرسة تابعة للملكة العربية السعودية ومعه شهادة تثبت ذلك.

على ولي الأمر أن يقدم مستند وورقة رسمية من قبّل حضانة رياض الأطفال التي تخرّج منه طفله وبها توصية من المعلمة أو المعلم بقدرة الطالب على الالتحاق بالمدرسة الابتدائية.

طريقة التسجيل في الصف الأول الابتدائي نظام نور 2022م

يجب أن يقوم ولي الأمر باتباع بعض الخطوات التي تساعده في تسجيل طفله في مرحلة الابتدائية للصف الأول من خلال نظام نور عبر اتباع الخطوات التالية:-