وزارة الحج والعمرة تستعد لاستقبال طلبات حجاج الداخل 1443 من خلال منصة إلكترونية haj.gov.sa

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن استعدادها لاستقبال طلبات أداء فريضة الحج في هذا العام 1443 الخاصة بحجاج الداخل وذلك من خلال منصة إلكترونية قامت الوزارة بإعدادها بأعلى كفاءة من أجل التقديم من خلالها، وذلك سوف يكون خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم الحج والذي دائما ما يشهد إقبال كبير من المسلمين سواء المواطنين السعوديين أو المقيمين على الأراضي السعودية أو الأجانب من مختلف دول العالم، ووفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة فإنه سوف يتم فتح التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية قريباً، حيث أعلنت الوزارة بأنه قد زار المنصة الإلكترونية بالفعل أكثر من مليوني زائر رغم أنها ما زالت تحت التجربة ولم تطلق بشكل رسمي حتى الآن.

متى تسجيل حجاج الداخل لأداء فريضة الحج

ورغم أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن الموعد المحدد لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين إلا أنه من المتوقع أن يكون خلال الأيام المقبلة وذلك بعد أن تم الإعلان عن جاهزية المنصة التي تم إعدادها من أجل استقبال الطلبات، واكتفت الوزارة بانها كتبت على المنصة أن التسجيل سوف يكون “قريباً” بدون تحديد الموعد، ومن المرتقب أن يتم إعلان الموعد بالأيام المقبلة ثم يفتح باب التسجيل لجميع الراغبين في أداء الفريضة من حجاج الداخل، بعد أن أكدت الوزارة على أنه يجب التسجيل من أجل الموافقة على أداء الفريضة ولن يتم السماح لأي شخص غير مسجل بالحج في هذا العام، ولذلك فإن الكثير من المواطنين والمقيمين يترقبون فتح التسجيل.

منصة وزارة الحج والعمرة 1443

وقامت وزارة الحج والعمرة بإطلاق المنصة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها بشكل تجريبي وذلك قبل أن يتم فتح باب التسجيل، وذلك لتقديم العديد من الخدمات بجانب التقديم للحج، حيث سوف تشمل استعراض برامج الحجاج المختلفة من أجل أن يختار كل شخص البرنامج المناسب له، واستخراج التصاريح اللازمة، وغيرها من الخدمات التي دائما ما تهم الحجاج وذلك ما يجعل الأمر أكثر سهولة ويسر عليهم ويكون في إمكانهم القيام بجميع تلك الخدمات من خلال جهاز الكمبيوتر أو الجوال وبدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان.