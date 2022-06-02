نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا ” رابط تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي 1444 عبر نظام نور بالخطوات في المقال التالي

طريقة تسجيل طلاب الابتدائية عبر نور 1444هـ، قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة ونظام نور الإلكترونية التي يمكنك من خلال تسجيل أبنائك وأطفالك من خلالها في أي مدرسة، وازداد الإقبال على المنصة منذ وقت انتشار عدوى فيروس كورونا بين الأشخاص في جميع بقاع العالم خوفًا من العدوى ولذلك لجأ إليها الكثير من أولياء الأمور والطلاب حتى يقوموا بالتسجيل عن بعد بدون تكلف عناء الذهاب إلى المدرسة. طريقة تسجيل طلاب الابتدائية عبر نور 1444هـ قم بالدخول على منصة “نظام نور” الإلكتروني من الرابط المباشر الخاص به.

بعد ذلك قم بكتابة اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور في حالة أن لك حساب مسبق على المنصة.

ولكن في حالة أنك مستخدم جديد قم بتسجيل دخولك وملء كافة البيانات اللازمة في تسجيل الدخول.

ادخل على صفحة “تسجيل الأطفال” ومنها انقر على أيقونة “تسجيل طالب جديد”.

اكتب رقم إقامة الطفل أو رقمه التعريفي وحدد العلاقة بينك وبين الطالب المراد التقديم له.

وبعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بك من اسمك ورقم هاتفك ومحل عملك وإقامتك.

كما ستقوم بكتابة المعلومات الخاصة بالمدرسة المراد تسجيل الطالب فيها والإدارة التعليمية.

أرفق كل المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة منك ثم انقر أخيرًا على زر “التأكيد”. طريقة تغيير بيانات الطالب عبر نظام نور بنفس الطريقة قم بزيارة موقع نظام نور الإلكتروني من خلال رابطه الرسمي.

أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الذي قمت بكتابتهم عند تسجيل دخولك لأول مرة.

قم بالبحث عن الطالب وبياناته من خلال رقمه التعريفي أو رقم الإقامة الخاص به.

بعد عثورك على الطالب يتم فتح الصفحة الخاصة بكل البيانات الخاصة به.

اختر البيان الذي تريد تغييره في بياناته ثم قم بتغييره سواء بإضافة معلومة أو حذف معلومة.

سجل مدى صلة القرابة بينك وبين الطالب واكتب رمزه التعريفي ثم انقر على أيقونة “حفظ البيانات”. الخدمات التي يقدمها نظام نور نسبة الخطأ في التصحيح والمعلومات شبه معدوم.

المعلومات المزودة بها المنصة دقيقة وصحيحة إلى أقصى درجة.

يتم معرفة بيانات الطالب من أي مكان حول العالم. عمر شويل - جدة "هنا " رابط تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي 1444 عبر نظام نور بالخطوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هنا ” رابط تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي 1444 عبر نظام نور بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.