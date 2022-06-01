شراء جوال بالتقسيط من جرير عبر الموقع الإلكتروني

شراء جوال بالتقسيط من جرير يخضع إلى مجموعة متنوعة من الشروط والأحكام فيمكن في حال توافرها تقسيط جرير ايفون 13 وأجهزة إلكترونية أخرى، وقد اشتهرت المكتبة بتقديم مجموعة من الخدمات بالاشتراك مع جهات التمويل مثل البنوك، فتقدم بين الحين والآخر عروض على استخدام البطاقات الائتمانية من أجل إدخال العملاء في برامج أقساط جرير للأجهزة الذكية كما يمكن الاستفادة من العروض الجديدة والسداد بدون مقدم، ولكن بعد معرفة ما هي شروط تقسيط جرير ايفون 13 بدون مقدم لذا سنتعرف على طريقة الشراء من موقع جرير بالتقسيط.

شراء جوال بالتقسيط من جرير

تعد المكتبة واحدة من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية والفرع الأول لها كان داخل مدينة الرياض العاصمة وتأسس منذ سنوات، وبمجرد تحقيق النجاح استطاعت المكتبة تأسيس فروع أخرى لتغطية جميع الأنحاء، ويمكن شراء جوال بالتقسيط من جرير بعد معرفة الشروط المطلوبة والتي تختلف من فئة لأخرى ولكن هناك بعض الضوابط العامة مثل:

ضرورة الحصول على وظيفة في المنشآت السعودية الحكومية أو الخاصة.

تقدم حلول التقسيط إلى المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب متوافقة مع قيمة الحد الأدنى لصافي الدخل لقبول طلبات التقسيط.

يشترط ألا يكون عمر المتقدم أقل من 21 سنة سواء موظف سعودي أو مقيم.

قبول سياسات المكتبة العامة للانضمام إلى برامج التقسيط والتي تبدأ من ستة أشهر.

الحد الأدنى للتقسيط بقيمة 2500 ريال سعودي والحد الأقصى 30 ألف ريال.

الوثائق المطلوبة للتقسيط من مكتبة جرير

كشفت المكتبة من خلال موقع جرير الإلكترني عن جميع المستندات المطلوبة للقبول في برامج التقسيط على دفعات شهرية، ومنها ما يخص المواطن وأخرى تتعلق بالمقيم، وجاءت المستندات متمثلة في:

نسخة الهوية الوطنية.

نسخة من إقامة الوافد سارية المدة.

خطاب التعريف بالحالة الوظيفية وصافي الدخل من جهة العمل.

شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.

وعند الدخول إلى تقسيط المشتريات سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات والتفاصيل عن برامج التقسيط المختلفة والشروط المطلوبة وكذلك كيفية تسجيل الطلب عبر الإنترنت لتوفير الوقت وعدم الذهاب إلى فروع المكتبة قبل الحصول على الموافقة الرسمية من الشركة.