نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الشراء من موقع جرير بالتقسيط ووسائل الدفع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الشراء من موقع جرير بالتقسيط أو تسجيل طلب شراء جوال بالتقسيط من جرير تتم في خطوات سريعة دون الحاجة إلى زيارة الفروع إلا فقط بعد الحصول على الموافقة المبدئية والبدء في إتمام الإجراءات، فقد اشتهرت مكتبة جرير بمواكبتها لأحدث الوسائل التكنولوجية ولهذا قدمت نموذج تقسيط جرير ايفون 13 كما أن عملية الشراء الالكتروني من مكتبة جرير تحتاج إلى التعرف على جميع شروط اخذ جوال أقساط من جرير في السعودية للعملاء من جميع الجهات.

طريقة الشراء من موقع جرير بالتقسيط

إذا لم تنجح طريقة الشراء من موقع جرير بالتقسيط فيمكن التوجه إلى أحد المعارض المتاحة في المملكة والحصول على العقود وتقديم المستندات الرسمية إلى أحد الموظفين المختصين بخدمات التسويق والمبيعات، ولكن الطريقة الإلكترونية سهلة وميسرة ويمكن استخدامها وفق التالي:

زيارة موقع مكتبة جرير السعودية.

اختيار عروض تقسيط المشتريات.

معرفة ما هي الشروط المطلوبة لتقسيط الجوالات للعملاء.

الشروط مقدمة من خلال شركة كوارا للتمويل أيضًا، ويتم النقر في الحال على التقديم الآن على التقسيط.

بعد الحصول على النموذج يتم تقديم كافة المستندات وإدخال جميع البيانات المطلوبة.

الموافقة على الأحكام ثم إرسال الطلب.

على العميل بعد قبول طلبه زيارة أحد الفروع من أجل الانتهاء من خطوات الشراء كافة.

وسائل دفع الأقساط لدى جرير

يمكن شراء أي منتج من خلال مكتبة جرير وسداد قيمته كاملة، كما يمكن الشراء بالتقسيط والسداد على دفعات شهرية، وقد وفرت المكتبة أكثر من وسيلة لدفع القيمة، فإما الدفع من خلال الفروع لدى الموظف المختص، أو استخدام البطاقات الائتمانية والتي يمكن السداد من خلالها من الفروع أو عبر الإنترنت، وقد وفرت أيضًا إمكانية الدفع من خلال سداد.

حاسبة تقسيط مكتبة جرير

وقد وفرت المكتبة حاسبة القسط الشهري الإلكترونية التي تساعد في معرفة قيمة القسط بعد إدخال سعر المنتج بعد الخصومات التي تضعها المكتبة، وهذه الحاسبة متوفرة من خلال رابط تقسيط المشتريات الذي قدمناه، ويمكن من خلال الموقع الاطلاع على قيمة الشحن حتى باب المنزل إذا كنت ترغب في عملية التسوق الإلكتروني من خلال الموقع بناءً على وزن المنتج.