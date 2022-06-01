نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط أهلية تقسيط جوالات stc ايفون 13 برو في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات تقسيط جوالات stc ايفون 13 برو يتطلب معرفة جميع العملاء بالشروط والأحكام المطبقة على كافة الفئات سواء أجنبي أو مواطن، فعند معرفة طريقة شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات لا بد من قراءة الأحكام بعناية للتأكد من قبول الطلب وذلك لأن شركة الاتصالات السعودية تتابع الطلبات المرسلة إليها جيدًا، كما أن اختيارك للحصول على تمويل من خلال كوارا للتمويل بالتعاون مع الشركة يحتاج إلى معرفة الشروط أيضًا لذا ننصح بمعرفة كافة شروط ايفون 13 stc في السعودية وكذلك معرفة ما هي أحدث عروض stc للأجهزة الذكية أقساط 1443.

تقسيط جوالات stc ايفون 13 برو

انتشرت العديد من الفروع لشركة الاتصالات السعودية باعتبارها أحد أهم الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الهاتف المحمول بكل ما يتعلق بها، إذ أن الشركة توفر عدد من الباقات ويطلق عليها باقات مفوتر لتقديم دقائق محلية ودولية وهناك أيضًا باقات للبيانات.

واختصت الشركة مؤخرًا بتقديم عروض تقسيط جوالات stc ايفون 13 برو وجميع الأجهزة الذكية المعروفة في السوق والتي حققت نجاح واسع في المملكة، مثل ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا بايت، وأجهزة سامسونج أيضًا الجديدة.

شروط تقسيط جوالات stc ايفون 13

تحرص الشركة على تصميم قائمة الشروط والأحكام بحيث تسهل على العملاء، ولم تقم بفرض أي إجراءات صعبة كما سهلت الشروط أيضًا الخاصة بالأهلية وقدمت كافة المعلومات عن إجمالي صافي الراتب أو الحد الأدنى المطلوب كما يلي:

عند تسجيل الطلب للحصول على جوال قسط وكان العميل حامل للجنسية السعودية ويعمل في منشأة حكومية، فمدة العمل لا بد أن تكون بحد أدنى ثلاثة أشهر وقيمة الدخل 8 آلاف ريال.

بينما العسكري مهما كانت رتبته فإن فترة عمله المطلوبة للقبول في برنامج الأقساط الشهري الجديد ينبغي أن تكون بحد أدنى ستة أشهر، وقيمة الدخل بحد أدنى 8 آلاف ريال.

فيما وصلت قيمة الرواتب المطلوبة لقبول طلبات المقيمين في أي قطاع إلى 7 آلاف ريال سعودي بحد أدنى، وعن فترة الوظيفة فهي عام واحد بحد أدنى.

تقسيط جوالات من stc وكوارا

عند توافر الشروط لا بد من تجهيز المتطلبات وهي عبارة عن نسخة من بطاقة المتقدم وكشف حساب مستخرج من بنك سعودي وخصوصًا الذي يتم تحويل الراتب إليه، وشهادة التعريف بالراتب وبها تفاصيل التعيين.