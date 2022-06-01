طريقة شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات stc في السعودية

طريقة شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات السعودية هي أحدث طريقة مناسبة لاحتياجات العملاء إذ أن الشركة أعلنت عن أنها توفر العديد من الحلول، فيمكن تقسيط ايفون 13 stc من خلال تقديم طلب التقسيط إلى شركة كوارا للتمويل التي تتعاون مع الشركة لاستقطاب العملاء المؤهلين فقط إلى خدمات تقسيط جوالات stc ايفون 13 برو ويمكن الاستعلام عن استحقاق جوال من stc برسالة أو من خلال التواصل مع الشركة.

طريقة شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات

الطريقة الأفضل للحصول على الجوالات بالتقسيط هي الطريقة الإلكترونية التي تسهل الوقت والجهد على العملاء بدلًا من اتباع الإجراءات الروتينية التقليدية وتتمثل طريقة شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات في اتباع الخطوات التالية:

على العملاء دخول أولًا موقع شركة الاتصالات السعودية.

واختيار تقسيط الأجهزة عن طريق التعامل مع شركة كوارا للتمويل.

على المستفيد قراءة كافة الشروط المتعلقة بالأهلية والمطبقة على جميع الفئات ثم اختيار الموقع الإلكتروني لتقديم الطلب.

مطلوب إدخال كافة البيانات التي يحتاج إليها الموقع لتسجيل الطلب بنجاح.

تقديم كافة المرفقات المطلوبة.

عند تدقيق كافة البيانات ومراجعتها جيدًا يرجى إرسال الطلب حتى تتم المتابعة ويأتي الرد بدءً من نصف وحتى ساعة فقط.

مدة سداد دفعات تقسيط جوالات الاتصالات

متوفر خيارات كثيرة من أجل سداد قيمة الدفعات التي حصل عليها العميل، وعليه اختيار الأنسب بالنسبة له ولكن ينبغي مراعاة الشروط والأحكام الخاصة بالشركة، فيمكن على سبيل المثال اختيار باقة السداد لمدة عام، أو اختيار فترة تقديم الأقساط على عام ونصف وصولًا إلى ثلاث سنوات.

طريقة تقسيط أكثر من جوال لدى stc

في إطار السياسة العامة لنظام التقسيط للشركة أكدت على أن العميل الذي لم يتجاوز قيمة الحد الأقصى للتمويل وهي 30 ألف ريال سعودي يمكن الحصول على أكثر من منتج، ولكن ينبغي مراعاة المدة المطلوبة وهي لا تقل عن ثلاثة أشهر بين كل جهاز، وتتم الموافقة إذا قام العميل بالانتظام في سداد قيمة الدفعات الشهرية التي سبق وتم الاتفاق عليها كما أن الاسترجاع النقدي يخضع إلى مجموعة من الشرط والأحكام المتوفرة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.