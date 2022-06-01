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الكرواسون من المعجنات الشهية واللذيذة ويمكنك خبزها بكل سهولة وتصلح لجميع المناسبات كأعياد الميلاد أو للرحلات أو وجبة إفطار مدرسية لأطفالك، كما يمكنك خبز الكرواسون وحشوه بحشوات عديدة مثل الشوكولاتة والجبنة أو يمكنك حشوه بالمربى أو بالعسل والكريمة أو يمكنك عمله سادة بدون أي حشوات. طريقة عمل الكرواسون الهش المكونات 4 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. لحشو الكرواسون الهش نحتاج إلى مربى الفراولة.

كريمة الحلويات.

عسل النحل الأبيض. طريقة التحضير نقوم بإحضار كوب نضع فيه ماء ونضيف إليه الخميرة والسكر ونمزجهم جيدا ثم نتركهم جانبا لتتفاعل الخميرة.

نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير ونضيف فيه الدقيق المنخول جيدا والملح.

ثم نضيف إليه خليط الخميرة نقوم بعجن بواسطة اليد جيدا ثم نضيف الزبدة ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

نقوم بتغطية عجينة الكرواسون بغطاء بلاستيكي ثم نتركها في مكان دافئ ومظلم لمدة ساعتين.

بعد إختمار العجين نقوم بتشكيل العجينة على شكل إسطواني.

ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة متساوية في الحجم.

نقوم بفرد كل قطعة على شكل دائرة ونقوم بوضع زبدة داخلها من جميع الجوانب.

نأخذ قطعة أخرى ونفردها دائرة وندهنها بالزبدة جيدا ثم نضعها فوق الدائرة الأولى.

وهكذا حتى نقوم بفرد ودهن الكمية كلها مع وضعهم طبقات فوق بعض متساوية.

نقوم بفرد طبقات العجين المدهونة بالزبدة مرة أخرى على شكل دائرة كبيرة.

نقوم بتقسيمها إلى مثلثات متساوية في الحجم ونقوم بحشوه بالمربي أو الكريمة والعسل ويمكنك تركه سادة بدون حشوة.

نقوم بلف المثلثات مع إغلاق الأطراف ثم نقوم بإحضار صينية لخبز الكرواسون وندهنها بالزبدة جيدا.

نضع الكرواسون داخل الصينية على مسافات متباعدة.

في وعاء صغير نضيف فيه بيضة وربع كوب من الحليب ونخفقهم جيدا وندهن وجه الكرواسون بهم قبل الخبز.

ثم نغطي الصينية بغطاء بلاستيكي ونتركه ليرتاح قبل الخبز لمدة ساعة.

يجب تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشر دقائق قبل الخبز. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكرواسون الهش الورق مثل الجاهزة بمكونات بسيطة - ثقفني

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