بدون كفيل أجل أقساط تمويلك وأحصل علي سيولة نقدية سريعة بأسهل الشروط

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بدون كفيل أجل أقساط تمويلك ، تمويل شخصي يوفر للعملاء السيولة النقدية التي يحتاج إليها لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية ، حيث يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية الميسرة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا المنتج للعميل خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن من خلالها سداد مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.
بدون كفيل أجل أقساط تمويلك وأحصل علي سيولة نقدية سريعة
تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن الاستفادة منها بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها بنك البلاد لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك للعملاء من خلال هذا المنتج إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة ، وذلك من أجل تسهيل السداد علي جميع العملاء ، كما يعمل البنك علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية من خلال هذا التمويل الشخصي.
أهم مميزات التمويل الشخصي من بنك البلاد لقطاع الأفراد
- قام بنك البلاد بتصميم منتج التمويل الشخصي بصيغة إسلامية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يقدم بنك البلاد للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من تمويل بنك البلاد لقطاع الأفراد بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يوفر البنك للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن من خلالها سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.
- فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة.
- المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة إلي أراضي المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد.
- العميل المتقاعد يمكنه أيضاً التقدم بالطلب.
- يتيح بنك البلاد للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب التقديم على طلب قرض بنك البلاد بدون كفيل لقطاع الأفراد بالمملكة ، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت ، وذلك علي أن يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- يوفر البنك للعملاء إمكانية الاستفادة من قسط من كل عام.
- موظفي قطاع البنوك المحلية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.
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