بدون كفيل أجل أقساط تمويلك وأحصل علي سيولة نقدية سريعة بأسهل الشروط

بدون كفيل أجل أقساط تمويلك ، تمويل شخصي يوفر للعملاء السيولة النقدية التي يحتاج إليها لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية ، حيث يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية الميسرة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا المنتج للعميل خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن من خلالها سداد مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

بدون كفيل أجل أقساط تمويلك وأحصل علي سيولة نقدية سريعة

تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن الاستفادة منها بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها بنك البلاد لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك للعملاء من خلال هذا المنتج إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة ، وذلك من أجل تسهيل السداد علي جميع العملاء ، كما يعمل البنك علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية من خلال هذا التمويل الشخصي.

أهم مميزات التمويل الشخصي من بنك البلاد لقطاع الأفراد