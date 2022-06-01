نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم اسعار زراعة الشعر في السعودية 2022 والعيادات والأطباء المتخصصين في المقال التالي
زراعة الشعر تشهد تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، فنجد أن السعودية تشتهر في هذا المجال لكونها تحرص على استقدام مجموعة من أشهر وأمهر الأطباء من جميع أنحاء العالم، وذلك يأتي بالإضافة إلى تأهيل كادر وطني من الأطباء السعوديين الأكفاء الحاصلين على أفضل الشهادات العلمية، لكي يتم العمل في العيادات المختلفة المتخصصة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لكي يتم تقديم خدمات زراعة الشعر، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أسعار زراعة الشعر في السعودية وأهم العيادات التي تقدم هذه الخدمات.
أسعار زراعة الشعر في السعودية 2022
تختلف أسعار زراعة الشعر في المملكة العربية السعودية بشكل كبير بناء على المكان الذي تتم من خلاله هذه الخدمات، حيث تتميز زراعة الشعر في المملكة العربية السعودية بشكل كبير عن غيرها من الدول بالعديد من الخصائص، حيث تتميز بشكل كبير بأنها تسعى بشكل مستمر إلى توفير أفضل خدمات عن طريق استقدام أفضل الكوادر الطبية المختصة، بالإضافة إلى العلم على تأمين كادر طبي سعودي ممتاز، حيث إن المملكة العربية السعودية تشتهر بعنايتها الفائقة بالنظافة والتعقيم والوقاية من العدوى بشتى الوسائل والطرق، بالإضافة إلى سهولة التنقل بين مناطق المملكة للراغبين بالقدوم إلى السعودية من الخارج.
|زراعة الشعر بتقنية الشريحة (FUT)
|من 2,500 إلى 6,000 دولار أمريكي.
|زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف (DUE)
|من 3,000 إلى 8,000 دولار أمريكي.
|زرع شعر الحواجب
|من 4,000 إلى 5,000 دولار أمريكي
|زراعة شعر اللحية
|من 5,000 إلى 7,500 دولار أمريكي
أماكن زراعة الشعر في المملكة العربية السعودية 2022
تتواجد الكثير من العيادات الهامة التي تقدم خدمات زراعة الشعر في المملكة العربية السعودية، ومن أهم الأماكن الشهيرة والمعتمدة والتي تقديم خدمات مميزة ما يلي.
- مستشفى الحبيب، وهي المستشفى التي عبارة عن مركز الدكتور سليمان الحبيب، والتي تقع في مجمع العليا في العاصمة السعودية الرياض، ومن المدير بالذكر أن مجموعة مستشفى الحبيب قد حصلت منذ إنشائها على العديد من الشهادات والجوائز العالمية المعتمدة مثل شهادة الاعتماد الدولية JCI وشهادة الأيزو، وغيرها من الجوائز الأخرى.
- عيادة الدكتور فادي نصر، واعد من العيادات التي تقدم العديد من الخدمات الطبية التجميلية، ومن بينها خدمات زراعة الشعر، وإضافةً إلى ذلك تقوم ببعض الخدمات الأخرى مثل حقن البوتوكس، وشد البشرة، والتي شهدت إجراء آلاف عمليات زراعة الشعر خلال سنوات طويلة من الخبرة، ويمكن زيارة العيادة الموجودة في شارع الأمير ناصر بن فرحان في العاصمة السعودية الرياض.
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