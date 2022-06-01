كم اسعار زراعة الشعر في السعودية 2022 والعيادات والأطباء المتخصصين

زراعة الشعر تشهد تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، فنجد أن السعودية تشتهر في هذا المجال لكونها تحرص على استقدام مجموعة من أشهر وأمهر الأطباء من جميع أنحاء العالم، وذلك يأتي بالإضافة إلى تأهيل كادر وطني من الأطباء السعوديين الأكفاء الحاصلين على أفضل الشهادات العلمية، لكي يتم العمل في العيادات المختلفة المتخصصة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لكي يتم تقديم خدمات زراعة الشعر، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أسعار زراعة الشعر في السعودية وأهم العيادات التي تقدم هذه الخدمات.

أسعار زراعة الشعر في السعودية 2022

تختلف أسعار زراعة الشعر في المملكة العربية السعودية بشكل كبير بناء على المكان الذي تتم من خلاله هذه الخدمات، حيث تتميز زراعة الشعر في المملكة العربية السعودية بشكل كبير عن غيرها من الدول بالعديد من الخصائص، حيث تتميز بشكل كبير بأنها تسعى بشكل مستمر إلى توفير أفضل خدمات عن طريق استقدام أفضل الكوادر الطبية المختصة، بالإضافة إلى العلم على تأمين كادر طبي سعودي ممتاز، حيث إن المملكة العربية السعودية تشتهر بعنايتها الفائقة بالنظافة والتعقيم والوقاية من العدوى بشتى الوسائل والطرق، بالإضافة إلى سهولة التنقل بين مناطق المملكة للراغبين بالقدوم إلى السعودية من الخارج.

زراعة الشعر بتقنية الشريحة (FUT) من 2,500 إلى 6,000 دولار أمريكي. زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف (DUE) من 3,000 إلى 8,000 دولار أمريكي. زرع شعر الحواجب من 4,000 إلى 5,000 دولار أمريكي زراعة شعر اللحية من 5,000 إلى 7,500 دولار أمريكي

أماكن زراعة الشعر في المملكة العربية السعودية 2022

تتواجد الكثير من العيادات الهامة التي تقدم خدمات زراعة الشعر في المملكة العربية السعودية، ومن أهم الأماكن الشهيرة والمعتمدة والتي تقديم خدمات مميزة ما يلي.