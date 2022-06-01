موعد نزول الضمان الاجتماعي دفعة شهر ذي القعدة 1443 للمستحقين بالسعودية

موعد نزول الضمان الاجتماعي لمستحقيه مكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق تم صرفه منذ مساء أمس الثلاثاء الموافق 1 ذي القعدة 1443 الموافق 31 مايو 2022، كذلك أكدت وزارة الموارد البشرية على قيامها بدراسة توحيد مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي الجديد والقديم في نفس الموعد لكافة المستفيدين من معاش الضمان، والجدير بالعلم أن صرف معاش الضمان لكافة مستحقيه لن يتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة، كما تم تمديد التقديم بالضمان الاجتماعي الجديد وتحديث البيانات إلى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

طريقة الاستعلام عن موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 2022

في نفس السياق السابق ذكره للاستعلام عن صرف معاش الضمان الجديد 2022 يتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الولوج عبر بوابة معاش الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية. كذلك اختيار حالة الخدمة. في النهاية النقر للحصول على الرقم الخاص بالضمان الجديد.

كيفية الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور 2022

إضافة لما سبق فللمواطنين المستحقين الدعم مكتملي الأهلية والاستحقاق في حال واجهتهم مشكلة رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور بإمكانهم تقديم طلب اعتراض عن طريق الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالضغط على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور. كذلك القيام بالنقر على أيقونة برنامج الدعم الخاص بي. يلي ذلك الضغط على خانة برنامج الضمان الاجتماعي. أيضًا النقر على أيقونة الأهلية والاستحقاق. يلي ذلك النقر على خانة استعراض تفاصيل دورة الأهلية. كذلك قم بإرافق كافة المستندات والأوراق المطلوبة طبقًا للاعتراض المراد تقديمه. في النهاية النقر على أيقونة تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي: