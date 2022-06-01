سلم رواتب الحرم المكي 1443 والمكافآت السنوية لموظفي الحرم المكي وفق رئاسة شؤون الحرمين

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عمر شويل - جدة سلم رواتب الحرم المكي 1443 والمكافآت السنوية لموظفي الحرم المكي للراغبين في الحصول على التوظيف في المواسم المتعاقبة للعمل في خدمة زوار بيت الله الحرام، حيث تقوم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية بالاهتمام التام بأمور تنظيم الخدمات داخل الحرم المكي حيث يتم متابعة الكفاءات والخبرات في العمل الدعوي والخدمات التي يتم تقديمها جميعا، وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير سلم الرواتب والمكافآت الخاصة بموظفي الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية.

سلم رواتب الحرم المكي 1443 والمكافآت السنوية لموظفي الحرم المكي

يتابع جميع مواطني المملكة جميع الوظائف المتاحة للعمل في جميع الشهادات والتخصصات، ويتابع الكثيرين الحصول على الخبرات اللازمة التي تميزهم في العمل لتجعل لهم أولوية العمل، ويكون خصوصية العمل في الحرم المكي من الأمور الهامة التي تهتم بها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالمملكة، حيث يكون من أهم ما تحرص عليه هو توفير الخبرة المناسبة والمفيدة لزوار بيت الله الحرام من العاملين بالقطاع الديني والدعوي وأيضا القائمين على الخدمات الخاصة بتنظيم العمل والدخول وكثافة المتواجدين حرصا على سلامة الزوار.

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين

تقوم المملكة بتخصيص عدد من الخدمات ليتم الاهتمام بها بشكل خاص، وقد تم إلحاق كافة ما يخص الخدمات التي يتم تقديمها لزوار بيت الله الحرام إلى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وتقوم الرئاسة بعمل العديد من الخدمات والتي يكون منها:

طرح طلبات وظائف أئمة في الحرم المكي.

عمل الاختبارات اللازمة للمتقدمين من الأئمة للحصول على الكفاءات الأفضل للعمل.

تقوم بتحديد الرواتب الخاصة للعاملين حسب الكفاءة والخبرة.

يتم توظيف العاملين في خدمات حرسة وتنظيم دخول زوار بيت الله الحرام وعمال النظافة.

تحرص على توفير المواد اللازمة للنظافة والتعقيم للعمال بالحرم.

تقوم بعمل شراكات هامة مع المؤسسات الدنية للحصول على الكفاءات التوظيفية التي تطلبها.

تكون هي الجهة المسؤولة عن حسن أو سوء الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام.

سلم رواتب الحرم المكي 1444

يختلف الراتب المقدم للموظف من حيث الخبرة والكفاءة وطبيعة العمل الذي يقوم به، وتحرص رئاسة الحرمين على إرضاء العاملين فيها وعلى إرضاء الحاصلين على الخدمات الخاصة بالحرم:

يبلغ راتب أئمة الحرم: 8200 ريال.

تكون قيمة راتب الموظف بصفة مؤذن: 5000 ريال.

يبدأ راتب العاملين بالخدمات من 3000 ريال.

تم الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بقيمة 15% من أول مربوط الرتبة للعاملين بميدان الحرم والبوابات.

وكذلك تمت الموافقة على زيادة 10% للموظف العامل في المجال الإداري.

يكون الحد الأقصى لراتب الموظفين العاملين عن 750 ريال.

المكافآت السنوية لموظفي الحرم المكي

يتبع نظام المكافآت المقدمة للموظفين العديد من اللوائح المنظمة لنظام العمل نظام تقديم المكافآت للعاملين حسب تقديمهم العمل على الوجه المقبول وحسب الالتزام بالعمل وعدم الحصول على مخالفات تقيد تقديم المكافأة:

مكافأة إمام جامع من الفئة الأولى: يكون الحد الأقصى سنويا للمكافأة 4570 ريال سعودي.

بينما تكون مكافأة إمام الجامعة من الفئة الثانية تصل إلى 3675 ريال سعودي.

ويكون لإمام المسجد من الفئة الثالثة تصل إلى 1890 ريال سعودي.

مؤذّن مسجد تكون قيمتها 1395 ريال سعوديّ.

وتكون الحوافز المالية لإمام المسجد 1790 ريال سعوديّ.

بينما يتم الحصول على الحوافز المالية للعمال داخل المسجد بالحرم المكي والنبوي بين 1195 ريال سعوديّ إلى 1395 ريال سعوديّ.

وبذلك نكون قد قدمنا لمتابعي موقعنا الكرام سلم رواتب الحرم المكي 1444 والتي أعلنته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لموسم الحج للعام الحالي 1443، وكذلك المكافآت السنوية لموظفي الحرم المكي، وفي حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل، يمكنكم طرح أسألتكم واستفساراتكم من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين بالرد على جميع تساؤلاتكم واستفساراتكم.