شروط و خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل

شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوضع شروط لمساعدة المحتاجين، سعياً منها لتحسين أوضاعهم المعيشية، ولتغطي احتياجاتهم الأساسية، كما أعلنت المملكة العربية السعودية عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطتها في مساعدة وإعانة المواطنين العاملين عن العمل، حيث ستعمل الدولة على منح المواطنين العاطلين معاشات شهرية يتم تقدمتها تحت مسمى معاش الضمان الاجتماعي، وتستهدف الوزارة الأسر والأشخاص المحتاجة لتوفر لهم الأساسيات الحياتية، حيث عملت الوزارة على وضع الشروط التي تختص ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل، حتى ينالوا الاستحقاق بالحصول على المساعدة والدعم المادي من خلال منصة الدعم والحماية المجتمعية، كما يمكن التعرف علي خطوات دخول الضمان الاجتماعي المطور من النفاذ الوطني و حالات وقف تطبيق الضمان.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل

أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة العربية السعودية وأن يكون عاطلاً عن العمل. ثم تقديم كافة الأوراق الثبوتية التي تثبت الحالة الاجتماعية كأن يكون من ذوي الدخل المحدود. أو أن يكون عاطلاً عن العمل . ثم يجب ألا يكون عمر المتقدم أكثر من 35 عاماً. ألا يكون المتقدم قدم تسجيل في العمل من أجل طلب في مؤسسة التأمين الاجتماعي قبل ذلك. ثم يلزم إرفاق ما يثبت أن المتقدم لم يحصل على إعانات أو مساعدات من مؤسسات أخرى. تقديم تقارير طبية تؤكد أن الشخص المقدم للطلب لا قدرة لديه على أداء المهمة الوظيفية الحالية. ثم يشترط تقديم المستندات التي تدل على عدم امتلاك الشخص المقدم للطلب أي عقار أو ملك.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل

حول كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد للعاطلين عن العمل يتساءل الكثيرون من المواطنين السعوديين، ومن خلال ما يلي تتم عملية التسجيل:

الدخول لموقع الحماية والدعم. ثم الدخول للصفحة الرئيسية واختيار قائمة الخدمات الإلكترونية. الضغط على مستخدم جديد. ثم إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة للمستفيد من البرنامج في المكان المحدد. التأكد من كافة المعلومات المرفقة، والضغط على التالي. ثم كتابة رقم هاتف المستفيد والبريد الإلكتروني. إدخال ما تبقى من معلومات، ثم الضغط على تسجيل.

آلية حساب الضمان الاجتماعي المطور

هناك طريقة تتبعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحساب المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد أن يتم تسجيلهم في البرنامج ويحصلوا على القبول، وطريقة الحساب تكون كالتالي:

حساب مجمل دخل الراتب الشهري بجانب النشاط التجاري لكل فرد من الأسرة. ثم يتم حساب نصف الراتب الشهري. إضافة نصف الراتب إلى إجمالي الدخل الذي لم يكسب بالإضافة للحوافز من برامج الدعم المقدمة من الحكومة. عمل مقارنة بين الدخل الذي تم حسابه أي نصف الدخل المكتسب والغير مكتسب، وبين الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي تبعاً لقيمة الاستحقاق الشهري.

موعد صرف الضمان الاجتماعي بعد التسجيل

بعد أن يقوم المواطن بتقديم الطلب عبر وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، وذلك عبر نظام الضمان الاجتماعي المطور تقوم الوزارة بدراسة الطلب في مدة لا تتعدى العشرون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويتم القبول أو الرفض مع توضيح سبب الرفض، وفي حالة القبول يوضع المعاش المستحق للمستفيد.