خطوات إسقاط المركبات الكترونيا عبر منصه ابشر ومعرفه اهم الشروط التي أعلنت عنها المنصة

خطوات إسقاط المركبات الكترونيا من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة. والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام. كما تم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي منها الخدمات الأكثر استخدام بالمنصة والتي من أهمها. اصدار تأشيره الخروج والعودة الكترونيا عبر ابشر أعمال ومعرفه خطوات تنفيذ الخدمه الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن الاستعلام عن مركبه محجوزه عبر الموقع الرسمي لمنصة ابشر بالخطوات ومعرفه الشروط. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي أعلنت عنها المنصة. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه بالخطوات الصحيحة من خلال المقالة الأتية.

خدمه إسقاط المركبات التالفة

أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن العديد من خدماتها الإلكترونية والتي من ضمنها خدمه إسقاط المركبات. والتي تقدم بالتعاون مع الإدارة العامه للمرور بالمملكة السعودية والتي تتيح لجميع مواطني ومقيمين المملكة في جميع أنحاءها. بالاستفادة من المهلة التصحيحية والتي تنتهي في 1 مارس 2023 وإسقاط مركباتهم ألتألفه والمهملة عبر المنصة.

شروط إسقاط المركبات التالفة

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط التي يجب التأكد منها عند طلب الخدمه. والتي نوضحها من خلال الأتي :

أن لا يكون علي المركبة مستحقات ماليه من رسوم أو غرامات تأخير.

يجب أن تكون رخصه سير المركبة ساريه.

أن يكون صاحب المركبة علي قيد الحياه.

التأكد من أن المركبة لا يوجد عليها طلب إسقاط تحت الأجراء.

يجب علي مالك مؤسسه التشليح التعهد بتسليم لوحات السيارة في خلال 5 أيام من إتمام العملية.

خطوات إسقاط المركبات الكترونيا

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه و خطوات إسقاط المركبات الكترونيا عبر المنصة. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الخطوات الأتية :