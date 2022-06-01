نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر منتزه الملك عبد الله أفضل حدائق مدينة الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر منتزه الملك عبد الله ، تعد حديقة الملك عبد الله من أفضل المنتزهات في الرياض إذ أنها تقع في وسط المدينة وتحتوي على العديد من الأنشطة الترفيهية كما أنها تتمتع بوجود مساحات خضراء واسعة تسمح بالتجمعات العائلية، كما أن بها نافورة مياه متميزة بخلاف المطاعم والألعاب، ولا شك أن حديقة الملك عبد الله لها شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية فهي تعد مقصد سياحي مميز إلى جانب كونها مكان رائع للتجمعات العائلية وتنزه الأطفال والكبار أيضا.

حجز تذاكر منتزه الملك عبد الله

تحتوي حديقة الملك عبد الله على أنشطة مختلفة ووسائل ترفيه متعددة لهذا يقصدها الكثير من المواطنين سواء من أصحاب الجنسية السعودية أو من مختلف الجنسيات الأخرى أيضا، وتهتم الحديقة بتنظيم العديد من الحفلات الثقافية والندوات الرياضية وتعتبر من الحدائق المفتوحة في الرياض، ونجد مواعيد الحديقة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً، وحتى الحادية عشر مساءاً في الشتاء، بينما في الصيف يسمج بالدخول من الثالثة عصراً وحتى منتصف الليل، ومن الجدير بالذكر أن الحديقة ذات مساحة 2.2 مليون متر مربع، ولأنها حديقة مفتوحة فيمكن إقامة حفلات الزفاف بها، أو التصوير فهي مكان مميز له طابع جمالي ملفت للأنظار وسعر الدخول مناسب لجميع الزوار من مختلف الجنسيات.

الأنشطة والفعاليات بحديقة الملك عبد الله

تمتاز حديقة الملك عبد الله بوجود مساحات خضراء واسعة كما أنها تحتوي على نافورة راقصة ذات ألوان مميزة تجذب الأنظار إليها ونجدها أيضا تتمتع بوجود صالات العاب مختلفة مثل صالة بلياردو، ملاعب للرياضات المختلفة وأيضا شاشات لعرض أفلام ممتعة إلى جانب رياضة المشي على المساحات المخصصة لها التي تقدر بمساحة 320 ألف متر مربع، ونجد مساحة الحديقة تميزها عن غيرها من الحدائق الأخرى ولا شك في أن الطفل له اهتمام كبير أيضا، لهذا فقد خصصت الحديقة ملاهي للأطفال ومناطق كثيرة للألعاب، يمكن قضاء اليوم في الحديقة وتناول وجبة غداء مميزة في احد المطاعم المتواجدة بها إذ أنها تمتاز بالجودة ويوجد أيضا مقاهي والعديد من الكافيهات.

أسعار تذاكر حديقة الملك عبد الله

يبحث الكثيرين عن أسعار دخول الحديقة وطريقة حجز التذاكر ومن الجدير بالذكر أنه لا يلزم الحجز المسبق قبل الذهاب بل أن شراء التذاكر يكون عند الدخول ويبلغ سعر تذكرة الكبار 10 ريال سعودي فقط، بينما تذكرة الأطفال فيبلغ سعرها 5 ريال سعودي ويسمح بالدخول المجاني لذوي الاحتياجات الخاصة حرصا من الدولة على توفير الخدمات الترفيهية لهم.

عنوان حديقة الملك عبد الله

منذ إنشاء تلك الحديقة الرائعة من قبل أمانة الرياض، وأصبحت من أفضل الأماكن السياحية والعائلية بمدينة الرياض، لأنها مجهزة على أكمل وجه، توفر جوا ممتع للزائرين، الكبار والأطفال، من مظاهر خلابة، وألعاب ترفيهيه، العنوان بالتفصيل لسهولة الوصول إليها هو شارع الأمين عبد الله المعروف سابقاً بأسم الفروسية، مكان الحديقة مميز جداً لأنه يتوسط مدينة الرياض.