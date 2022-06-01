نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال 1444 وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

يعتبر نظام نور برنامج عمليات تعليمية متكاملة وتعتمد كليا على التكنولوجيا وذلك في نطاق الإدارة التعليمية، وهو نظام يعمل على تغطية جميع المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وكذلك أيضا الإدارات العامة والمديريات التعليمية الخاصة كذلك بالوزارة، ويقوم هذا النظام بتوفير الكثير من الخدمات الالكترونية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ويوفر خدمات للكثير من المدارس ومديريها والتي قد تصل إلى 2763 عدد من الخدمات الإلكترونية المقدمة، ويحتوي النظام على قاعدة بيانات تساعد على عمل التقارير اللازمة ويقوم بتوفير الكثير من المعلومات عن نظام التعليم، وقد تم تقديم جائزة من خارج المملكة لهذا النظام وكانت جائزة القمة العالمية وكانت خلال عام 2012 وذلك في مدينة جنيف في سويسرا. خطوات التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال تقوم بالدخول على المنصة الرسمية لنظام نور من خلال الرابط الخاص به.

تقوم بكتابة الهوية الخاصة بك والرقم السري، وتقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

ثم عند الانتقال إلى الصفحة الرئيسية تقوم بإختيار تسجيل الأبناء.

قم بالضغط على اختيار طالب مستجد.

وعند التسجيل لمن من أهل المملكة تقوم بكتابة الهوية الشخصية في المكان المخصص لها، أما من هم من خارج المملكة مغتربين عنها يقومون بكتابة الرقم الخاص بالإقامة.

تقوم بكتابة صلة قربك بالطالب المتقدم.

تقوم بكتابة الوظيفة الخاصة بك، وإدخال جميع بيانات الطالب الذي تريد تسجيله بالروضة.

بعدها تقوم باختيار المدرسة التي تريد أن يتم تسجيل الطالب بها والذهاب إليها ولكن من الضروري كتابة اختيار مدرسة أخرى، في حين عدم إتاحة مكان فارغ داخل المدرسة الأولى.

ثم تقوم بتحميل البيانات المطلوبة على الموقع والضغط على إكمال الطلب. شروط القبول في نظام نور لرياض الأطفال لابد على الطفل المتقدم للروضة أن يكون وصل إلى العمر المسموح به داخل الروضة.

أن تقوم العائلة بإقامة فحص طبي خلال أي من مراكز وزارة التربية والتعليم السعودية وهى المراكز الطبية المعتمدة منها.

يقومون بتقديم شهادة ميلاد حديثة للطفل، وإذا كان الطفل مسجل مع سجل الأسرة يقومون بتقديم قيد عائلى لأسرة الطفل المتقدم.

في نظام نور لرياض الأطفال يتم تقسيم الطلاب لمدارسهم حسب محل عمل ولي الأمر أو المكان السكني المحدد للعائلة.

يقومون بتقديم المستندات المطلوبة الخاصة بالطفل مع صورة واحدة أيضا للمستندات وذلك من أجل إتمام عملية تسجيل الطفل بشكل صحيح. عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال 1444 وزارة التعليم السعودية - ثقفني

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