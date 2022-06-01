نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اشتري سيارة اقساط بدون بنك وأفضل الشركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اشتري سيارة اقساط بدون بنك من الأسئلة الهامة التي يتم طرحها من قبل مواطني ومقيمي المملكة بصورة مستمرة وذلك سواء للحصول على سيارة مستعلمة أقساط بدون بنوك أو تقسيط سيارات بدون بنك للسيارات الجديدة حيث يتاح لهم الحصول على السيارة التي يفضلونها بعد الاطلاع على شروط تقسيط السيارات من المعارض المتعددة حول المملكة بإجراءات سهلة وسريعة للغاية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف كيف اشتري سيارة اقساط بدون بنك.

كيف اشتري سيارة اقساط بدون بنك

للإجابة على التساؤل المطروح بخصوص كيف اشتري سيارة اقساط بدون بنك فينبغي على الأفراد التعرف على الإجراءات والشروط التي يتم وضعها من قبل الشركات الخاصة بالتمويل ومن أهم تلك الشركات شركة اليسر للتمويل بالإضافة إلى شركة عبداللطيف جميل وكذلك عروض الوعلان للسيارات تقسيط 2022.

عبد اللطيف جميل للتمويل

تعد شركة عبداللطيف جميل إحدى أهم وأشهر الشركات التي توفر إمكانية التقسيط للعملاء دون أي إجراءات معقدة ومن الشروط الأساسية التي تم وضعها لتقسيط السيارات المستعملة:

ضرورة كون المتقدم من الموظفين، على أن تكون مدة التوظيف تخطت الشهر بالجهات الحكومية، وثلاثة أشهر إذا كانت جهة العمل خاصة.

قيمة الراتب لابد أن تكون 3000 ريال أو أكثر.

ضرورة أن تكون النسبة الخاصة بالتزام العميل متوافقة مع الأنظمة.

إحضار كفيل للمتقدم مع التأكيد على أن يكون موظفًا بأي من الشركات الكبرى.

شروط تقسيط السيارات من شركة اليسر

حددت شركة اليسر عددًا من الشروط الأساسية لمنح التمويل للعملاء وتتضمن:

يسمح بالتقسيط للمتقدم بدءً من عمر 21 عام.

صافي راتب المتقدم بدءً من 4000 ريال.

مرور فترة ثلاثة أشهر داخل جهة العمل.

التعهد بعمل تامين شامل للسيارة.

خطوات تقسيط السيارات من شركة اليسر

للحصول على السيارة بالتقسيط يتوجب تقديم طلب للشركة بالخطوات التالية: