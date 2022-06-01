إعفاء مصرف الراجحي من دفع باقي الأقساط لجميع المقترضين 1443/2022

إعفاء مصرف الراجحي؛ حيث يُقدم مصرف الراجحي السعودي جميع الخدمات المصرفية التي يحتاجها المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة أيضاً، فقد يٌقدم البنك خدماته بطريقة مباشرة عن طريق البنك أو يقدمها إلكترونياً عبر الإنترنت، ومن أهم خدمات مصرف الراجحي خدمة إعفاء المقترضين من دفع أقساط التمويل، وهذا ما نتناوله معكم زوار موقعنا الكرام عبر موقعنا هذا وفي ذلك المقال مع توضيح الشروط اللازمة وأهم المستندات المطلوبة للحصول علي الإعفاء.

إعفاء مصرف الراجحي

يتساءل الكثير من مقترضين بنك الراجحي السعودين عن أهم بنود الإعفاء المٌقدم من المصرف للعملاء، وما الشروط اللازمة للحصول علي ذلك الإعفاء، فمن المعروف أن مصرف الراجحي يسقط القرض علي العميل الذي حصل علي التمويل من البنك في حالة إذا جاء أجله لا قدر الله تعالي ولكن ذلك الشرط لا يتوفر علي جميع حالات الوفاة، فقد يتم استثناء حالات محددة كحالات الانتحار وغيره، وهما كالأتي:

الانتحار إيذاء العميل نفسه بأي صورة. الموت نتيجة تعاطي المخدرات والكحول. حدوث الوفاة نتيجة حادث أثناء تدريب رياضي أو سباق سيارات وسباق الخيل والمسابقات التي تشبه ذلك. الموت نتيجة طبيعة العمل للعميل. الموت نتيجة كارثة طبيعية أو كارثة بشرية كالحرب والعدوان أو نتيجة إشعاع نووي. الوفاة نتيجة حكم قضائي (الإعدام).

المستندات المطلوبة من أجل الحصول علي إعفاء الراجحي

رقم الهوية الشخصية الخاصة بالعميل الحاصل علي التمويل. اسم العميل الحاصل علي التمويل رباعي. الحفيظة (رقم، مصدر، تاريخ). رقم العقد. أسماء الشركاء في التمويل. اسم المتقدم لطلب الإعفاء ورقم الهاتف الجوال.

خطوات الحصول علي خدمة مصرفية من خدمات الراجحي

قد يتساءل العديد من المواطنين عن البنود المطلوبة من أجل طلب خدمة إعفاء بنك الراجحي، فقد أعلن بنك الراجحي سابقاً عن خدمة الإعفاء التي يقدمها، فقد يقدم البنك الخدمة بإتباع هيئة الديوان الملكي السعودي، فقد أصدر الملك سلمان عن ذلك القرار لعدة بنوك ولي الراجحي فقط، حيث تضمن الخدمة بنك الرياض، بنك التنمية، وكافة البنوك الأخري التابعة لمؤسسة النقد العربي.

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي.

تقديم صورة من الهوية الوطنية، أو صورة الإقامة للمقيم.

تقديم صورة من المؤهل الدراسي وخطاب من جهة العمل يشمل نوع العمل والراتب الشهري.

التقدم علي الخدمة التي تريدها مع إمكانية الاستفسار عن ذلك الخدمة قبل الحصول عليها أو الاستعلام عن باقي الخدمات، كما يمكنك استخدام الحاسبة لمعرفة القيمة التقديرية للقروض المتعددة والأقساط التي سيتم الجدولة علييها، ومعرفة أيضاً الأقساط المتبقية لك.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي