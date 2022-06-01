نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يمكن شراء سيارة بدون مقدم وأجدد العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل يمكن شراء سيارة بدون مقدم وهل هناك معارض سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم أم أنها قاصرة فقط على بعض الأنواع الجديدة؟ فعلى الرغم من توافر قروض السيارات بدون مقدم 2022 من خلال البنوك في المملكة العربية السعودية، إلا أن الإقبال أصبح لصالح الحصول على تقسيط سيارات إسلامي بدون مقدم من خلال المعارض وذلك بسبب تسهيل الإجراءات المختلفة، ويمكن حساب قرض السيارة 1443 من خلال التواصل مع تلك المعارض، وسوف نوفر لكم هل يمكن شراء سيارة بدون مقدم.

هل يمكن شراء سيارة بدون مقدم

يبحث الكثير من العملاء داخل المملكة عن إجابة سؤال هل يمكن شراء سيارة بدون مقدم وقد أكدت بعض المعارض على توافر الخدمة لديها إذ أنه يمكن تقسيط السيارات المستعملة وكذلك تقسيط السيارات الجديدة بدون مقدم وهذه من مميزات حلول التقسيط مثل التي تقدمها شركة عبداللطيف جميل للتمويل.

عروض التمويل لتقسيط السيارات عبداللطيف جميل

تستطيع التعرف على أحدث عروض التمويل الجديدة من الشركة لتقسيط السيارات من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع عبداللطيف جميل للتمويل.

ثم الدخول إلى خيار عروض التمويل.

تستطيع الاطلاع على العروض لسيارات تويوتا وكذلك عروض تمويل سيارات سوزوكي.

ويمكن معرفة كافة التفاصيل عن أنواع السيارات الأخرى من خلال العروض الجديدة.

عروض تقسيط سيارة هيونداي

توفر الشركة في عروض التأجير التمويلي خصومات كثيرة على أنواع مختلفة من السيارات، فيمكن شراء سيارة هيونداي بفئات وموديلات عديدة بدون مقدم وسداد قيمة السيارة على خمس سنوات بحد أقصى، أو أيضًا التقسيط بدون كفيل.

الاستعلام عن أسعار المنتجات التمويلية

يمكن الحصول على عروض الأسعار لأنواع مختلفة من السيارات أو الاستعلام عن تمويل الأجهزة والسيارات معًا من خلال موقع الشركة، كما يمكن الاتصال على رقم 8002442211 للاستفسار عن شروط قبول طلب التمويل.

وعلى من يرغب في الحصول على التمويل ضرورة تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية، ونسخة من رخصة قيادة سارية المدة، بالإضافة إلى ذلك يقدم العميل بيان تعريف بصافي الراتب الشهري مستخرج من جهة العمل وموثق رسميًا مع إثبات عنوان السكن.