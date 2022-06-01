جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة (كاوست) “KAUST”

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة (كاوست)، في مجموعة هائلة من التخصصات المختلفة منها وظائف بحثية وتقنية وأخرى إدارية، والجدير بالذكر أن جامعة الملك عبد الله من الجامعات السعودية الحديثة والتي تختصر إلى “KAUST” المتخصصة في مجال الأبحاث والدراسات العليا، وبالرغم من حداثتها إلى أنها أثبتت مكانتها في أقسام العلوم والهندسة الكيميائية والحيوية، والرياضيات وعلوم وهندسة الحاسوب، والعلوم والهندسة الفيزيائية، كما أنها تقدم العديد من المنح الدراسية والزمالات للطلاب المسجلين بها في مجالات الدراسة ذات الصلة بالجامعة.

وظائف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست 2022 الرابط وطريقة التقديم:

PostDoctoral Fellow – metagenomics methods: بحيث يعمل الباحث على تطوير طرق حسابية لتحليل بيانات الميتاجينوميات وتطبيقها على العينات البيئية. Center Liaison Office: بحيث يتولى CLO مسؤولية التعامل مع الأكاديميين في مراكز أبحاث جامعة الملك عبدالله لتحديد شركاء التسويق لتقنيات جامعة الملك عبد الله وتحديد الفرص التي يمكن فيها توزيع الأموال المؤثرة لتحقيق أهداف التسويق وغيرها من المهام. PostDoctoral Fellow – neuro-symbolic A: بحيث يعمل على تطوير طرق رمزية عصبية في الذكاء الاصطناعي ، ولا سيما التركيز على استخدام الأساليب العصبية مع تقنيات الوصف المنطقي والويب الدلالي، بحيث يتم التعاقد لمدة علم قابل للتجديد لمدة 3 سنوات أخرى بدوام كامل. Field Research (Marine) Operations & Administration Manager: لضمان التخطيط والتنفيذ السلس لجميع بعثات العمل الميداني والبحث، والقبام بجميع العمليات الإدارية وتنسيق الموظفين والفريق لتحقيق جميع أهداف بحث BESE. Manager of Soft Service: بحيث تدير تطوير العقود والمناقصة لإدارة خدمات المكاتب (نقل الأثاث والتركيب والإصلاحات ودعم الأحداث – 15 مليون ريال سعودي) وخدمات النظافة (63 مليون ريال سعودي). تشمل مجالات المسؤولية البحث والتطوير وتنفيذ إستراتيجية خدمات العملاء لتوفير التميز في خدمة العملاء والتواصل عبر جامعة الملك عبدالله.

وهناك العديد من الوظائف الأخرى المتاحة كما في الصور السابقة، والتي يمكنكم الإطلاع على تفاصيلها من خلال الدخول على موقع جامعة الملك عبد الله والتقنية قسم الوظائف، ومن خلال الضغط على المسمى الوظيفي يتم نقلك إلى صفحة بها جميع المهام الوظيفية والشروط والمتطلبات اللازمة بالإضافة إلى تبويب التسجيل في الوظيفة، والذي يمكنك التسجيل في الوظيفة من خلال الضغط على كلمة Apply Now وإدخال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل.

الشروط اللازمة للتقديم على الوظائف الشاغرة:

الشروط الأساسية للتقديم على الوظائف الشاغرة،

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالريوس في أحد التخصصات التي تنتمي للمجال الوظيفي.

يشترط الخبرة في بعض الوظائف والتي تتراوح من 0 إلى 10 سنوات على حسب الوظيفة.

يشترط إجادة اللغة الانجليزية، والتعامل مع الكمبيوتر، ويفضل الحصول على شهادات علمية بذلك.

ومن الجدير بالذكر توضيح المجالات البحثية التي تهتم بها الجامعة وهي كالتالي؛