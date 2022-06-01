تمويل 150 ألف ريال من الراجحي بدون كفيل أو رسوم إدارية لسداد الديون

تزداد عمليات البحث من خلال المواطنين حول تمويل الراجحي، يقدم مصرف الراجحي تمويل سريع وبدون طلب كفيل او فرض رسوم ادارية، ونوضح بداخل المقال شروط اسرع تمويل من مصرف الراجحي وكيفية الحصول عليه واهم مزاياه والاوراق المطلوب تقديمها حتى يتم الحصول على التمويل، حيث يعد مصرف الراجحي من أكبر البنوك وأشهرها بالمملكة ، لما يقدمه من خدمات تمويلية عديدة ومميزة تجذب انتباه العديد من المواطنين إليها، حيث يسعى بنك الراجحي لتقديم تمويلات تساهم في مساعدة عملائه وتناسب جميع ظروف معيشتهم، ومن ضمن هذه التمويلات تمويل 150 ألف ريال من الراجحي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل الراجحي:

لكى تحصل على تمويل 150 ألف ريال من الراجحي، يجب توافر الشروط التالية:

يتراوح عمر المتقدم بدءً من 23 حتى 60 عام للموظفين و70 عام للمتقاعدين ولا يزيد عن ذلك.

ويشترط ان يكون المستفيد على رأس عمل بأحد الجهات المعتمدة من المصرف.

وكما يشترط أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 5000 ريال إذا كان المتقدم يعمل في جهة حكومية لا تقل المدة التي يعمل بها عن 3 شهور وإذا كان يعمل بقطاع خاص لا تقل مدة العمل عن 6 شهور.

ويشترط على المستفيد إذا كان المتقدم من العسكريين لا تقل رتبته عن ملازم أول ويكون قد أمضى بها مدة لا تقل عن 3 سنوات، وإذا كان أعلى رتبة من ملازم أول لا تقل مدة العمل عن عامين.

اهم مميزات تمويل مصرف الراجحي:

قرض الراجحي بدون كفيل للمواطنين والمقيمين داخل السعودية.

تمويل الراجحي بهامش ربح تنافسي.

يتوافق تمويل الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل الراجحي الشخصي لا يوجد رسوم إدارية.

إمكانية سداد وفقاً لنظام الأقساط على فترات تصل إلى 60 شهر ويتميز بإنه مرن.

الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل:

من الضروري أن يقوم الشخص المتقدم بتقديم كشف حساب بنكي ساري وبه تعاملات لا تقل عن 6 أشهر.

مطلوب كتابة العنوان الوطني.

مطلوب تقديم وثيقة الهوية ويشترط ان تكون الإقامة سارية الصلاحية.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي: