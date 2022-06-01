نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكمال طلبات المرشحين بالقوات المسلحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت إدارة القبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية بإرسال تنبيهات عبر الرسائل لمجموعة من المتقدمين علي الوظائف المعلنة في وقت سابق ، بغرض استكمال طلبات المرشحين بالقوات المسلحة ، علي أن يقوم المتقدمين بالدخول علي رابط بوابة التقديم بوزارة الدفاع للاستعلام عن حالة الطلب المقدم ، وفي حال كانت خانة حالة الطلب ” مقبول مبدئياً ” أو مرشح بشكلي مبدئي ، يتم استكمال البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة كذلك ، وعلي من يجد خانة الحالة فارغة أن ينتظر لحين إشعاره بقبول الطلب أو رفضه ، ونستعرض لكم خطوات استكمال الطلب والشروط المطلوبة في التشريح النهائي.

استكمال طلبات المرشحين بالقوات المسلحة

من خلال رابط موقع بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع السعودية يتم استكمال بيانات الترشيح كالآتي :

الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين عند تقديم الطلب. اختيار رابط استعلام نتائج القبول. البحث باسم المتقدم أو رقم الهوية الوطنية. ستظهر لك حالة الطلب إما ” مرشح بشكل مبدئي ” أو فارغة. إن كانت الحالة مرشح تقوم بالضغط علي استكمال البيانات. تدخل كافة البيانات المطلوبة. ترفق مستندات المؤهل الدراسي والهوية الوطنية. يتم تسجيل الطلب للترشح النهائي. لمن يتم قبولهم نهائياً يحدد موعد كشف طبي ومطابقة بيانات ومقابلة شخصية.

إن كانت حالة الطلب فارغة عليك الانتظار لحين إشعارك في الدفعات التالية.

شروط القبول في التشريح النهائي للقوات المسلحة

يجب علي المقبولين مبدئياً لوظائف وزارة الدفاع السعودية توافر الشروط التالية للترشح النهائي :

اجتياز كافة المقابلات الشخصية واختبارات اللياقة الطبية.

توفير أصول المستندات المقدمة و الهوية الوطنية.

توافر مواصفات اللياقة البدنية بمعادلة الطول والوزن بما لا يقل الطول عن 160 سم.

خلو المتقدمين من أي أمراض مزمنة أو جلدية.

تحضير مستندات : صورة من دفتر العائلة لأب الطالب المتقدم للوظيفة. بالاضافة إلي صورة عن الهوية الخاصة عن أم المتقدم بشرط أن تكون مصدقة من قبل إدارة السجل المدني في المملكة. و صورة من تسوية الشهادة عندما تكون الشهادة من خارج المملكة. كذلك ، صورة من الهوية الوطنية لجد المتقدم أو السجل المدني الخاص به أو حفيظة نفوس موثقة.

يتم تعبئة النموذج بالبيانات كما بالفقرة التالية.

طباعة جميع الأوراق المطلوبة.

ويمكن التعرف علي المزيد من المعلومات من خلال القوات المسلحة السعودية نتائج القبول عبر موقعنا ثقفني.

نموذج الترشح النهائي لوظائف القوات المسلحة

يتم تعبئة النموذج النهائي للالتحاق بالخدمة العسكرية في وزارة الدفاع السعودية كالآتي :

أولاً اختيار المهنة أو الرتبة التي تم التقدم إليها. يتم كتابة اسم العائلة ، وبيانات الإقامة كالمدينة والعنوان والمنطقة. البيانات الشخصية ” الجنسية ومكان وتاريخ الولادة”. رقم وتاريخ ومصدر الحفيظة. ثم تقوم بالضغط على عبارة “هل تعمل الآن” وتدخل البيانات المطلوبة ،كما يمكن إزالة التأكيد عن الخانة. من صفحة بيانات الشهادة يتم إدخال البيانات ونضغط على حفظ. الخطوة التالية التوجه لصفحة حجز موعد عن طريق النقر على خانة حجز الموعد. بعد ذلك عليك اختيار الوقت المناسب للموعد الخاص بالمقابلة.

ويمكن تغيير الموعد قبل 24 ساعة عن طريق بوابة التجنيد الموحد.