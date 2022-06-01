الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن وظائف شاغرة عبر موقعها الإلكتروني للسعوديين والسعوديات لمن هم من حملة البكالوريوس فما أعلى، وذلك للعمل بفروعها في: (الرياض- جدة- المدينة المنورة) ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل التقديم إلى هذه الوظائف، وكذلك الشروط والمتطلبات وفق المسميات الوظيفية.

وظائف الشركة الوطنية للاسكان

مسؤول وسائل تواصل اجتماعي (Sr. Social Media)

يشترط أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس فما فوق في أحد تخصصات: (الاتصالات- الصحافة- التسويق)، أو أي مجال آخر ذي صلة.

كما يلزم توافر خبرة لا تقل عن 4 سنوات في وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتضمن ذلك التخطيط وإدارة المحتوى في شركة أو وكالة إعلامية.

يجب أن يكن لدى الشخص المتقدم مهارات اتصال كتابية ولفظية بدرجة عالية، بحيث يكون لديه فهم شامل لإدارة واستراتيجية وسائل الإعلام الاجتماعية.

أخيراً يجب أن يكن لديه خبرة سابقة في التعامل مع برامج التحليلات المختلفة.

أخصائي فعاليات أول (Sr. Event Specialist)

يلزم في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فما فوق في أحد التخصصات: (العلاقات العامة – التسويق) أو أي مجال آخر ذي صلة.

كما يلزم توافر خبرة سابقة في هذا المجال الوظيفي لا تقل عن 4 سنوات.

يجب كذلك أن يكون المتقدم لديه مهارات فنية كافية في إعداد الميزانية.

مدير التسويق (Marketing Manager)

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال التسويق أو أي مجال آخر متعلق به.

كما يجب توفر خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال إدارة التسويق بالإضافة إلى خبرة أيضاً في أي منصب إداري لا تقل عن سنتين.

نبذة عن الشركة

وقد تم إطلاق الشركة الوطنية في إطار التحول الاستراتيجي الذي قامت به وزارة الإسكان السعودية من المطور والمنفذ، إلى المراقب والمحفز، هذا بجانب تنفيذ آليات واستراتيجيات الوزارة الجديدة المتزامنة مع برنامج التحول الوطني 2020.

وبذلك تكون شركة حكومية تابعة لوزارة الإسكان، وبمثابة ذراع استثمارية قوية للوزارة يتم من خلال تقديم الشركة حلول من شأنها تعزيز صناعة الاستدامة في موارد الوزارة، هذا بجانب احتضان البرامج والمبادرات وتقديم العديد من المشاريع السكنية والنوعية بالتعاون مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص.