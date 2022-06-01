نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مبلغ دعم ريف شروط ورابط التسجيل في برنامج ريف 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف دعم ريف التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، من اكثر الأسئلة شيوعاً بين المستفيدين من دعم ريف هو الاستفسار عن متي ينزل مبلغ دعم ريف في الحسابات البنكية للمستفيدين، حيث يعد برنامج الدعم الريفي احدي البرامج التي تقدم المساعدة للعديد من الآسر المنتجة، وتم إطلاق البرنامج وإدخال العديد من القطاعات الجديدة به لتحقيق رؤية المملكة 2030، الآن نتعرف علي تفاصيل موعد صرف مبلغ دعم ريف 2022.

موعد صرف مبلغ دعم ريف 2022

كشفت وزارة البيئة والزراعة بصفحتها الرسمية بتويتر عن موعد صرف دعم ريف؛ وذلك رداً على استفسار احد المستفيدين من الدعم الشهري والمالي، فقد صرحت الوزارة أن موعد صرف مبلغ دعم ريف للمستفيدين من برنامج التنمية الريفية يكون من اليوم الاول وحتي اليوم العاشر من الشهر الميلادي، حيث يختلف إيداع الراتب من بنك إلي اخر، ويتم صرف الدعم المالي للمستفيدين المستحقين والمستوفون شروط أهلية دعم ريف.

شروط القبول في برنامج دعم ريف 1444

يجب على المواطن السعودي الراغب في التسجيل لبرنامج دعم ريف أن يستوفي تلك الشروط:

من الشروط الهامة والأساسية التي يفرضها برنامج التنمية الريفية هي أن يكن المرشح سعودي الجنسية. أن لن تتوفر الجنسية السعودية يجب علي المرشح أن يكن حامل لبطاقة التنقل. يجب أن يكون المتقدم محترفًا في إحدى المهن الزراعية التي يحددها البرنامج ويتولى مهامه بمفرده على أن يكون مقيمًا في المنطقة الإدارية المشمولة بالمساعدة. ألا يشغل المرشح أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص. ألا يقل سن المرشح عن إحدى وعشرين سنة. ألا يتعدى إجمالي الدخل الشهري للمتقدم 6000 ريال. يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد برامج الدعم المالي المباشر المستفيدة ثلاثة برامج. يجب ألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المالي المباشر 54 ألف ريال سنويًا لكافة البرامج.

رابط التسجيل في دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة

حيث يمكنك الدخول إلى رابط منصة دعم ريف الإلكترونية وذلك بعد التحقق من استيفاء شروط التسجيل، والبدء في طلب تسجيل جديد من خلال التالي:

يجب عليك أولاً تسجيل الدخول إلي منصة ريف.

ثم انقر فوق المربع “إنشاء حساب مستخدم جديد” ، والذي سيكون أعلى الصفحة الرئيسية للموقع.

ستظهر صفحة جديدة تطلب منك إدخال بعض بياناتك ، مثل: الجنسية ورقم الهوية الوطنية وجنس مقدم الطلب والعديد من البيانات الأخرى التي يجب عليك إدخالها بشكل صحيح.

ثم سيُطلب منك إدخال كلمة مرور لحسابك.

الآن يجب عليك إدخال كلمة المرور.

ومع ظهور صفحة جديدة سيُطلب منك إدخال رقم هاتفك المحمول مع تاريخ الميلاد.

ستصلك رسالة على هاتفك المحمول تحتوي على رمز التحقق ، أدخله في الأيقونة المخصصة له للتحقق من دقة المعلومات، ثم اضغط على “تحقق”.

ومع ظهور صفحة جديدة سيُطلب منك إدخال رقم هاتفك المحمول مع تاريخ الميلاد. ستصلك رسالة على هاتفك المحمول تحتوي على رمز التحقق ، أدخله في الأيقونة المخصصة له للتحقق من دقة المعلومات، ثم اضغط على “تحقق”. أخيرًا انقر فوق تسجيل الطلب.

بالإضافة إلي ما سبق ذكره فقد ذكرت الجهات المختصة بالعمل علي برنامج دعم ريف أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين كما يعمل علي تحسين أسلوب الحياة.وأكدت الوزارة أن بوابة ريف تستقبل جميع طلبات التسجيل لكافة القطاعات المختلفة.

وضحنا من خلال السطور السابقة موعد صرف مبلغ دعم ريف 2022 للمستفيدين من برنامج ريف الإلكتروني.