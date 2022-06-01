الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد وخطوات التسجيل بالنظام وأهم شروطه. يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم مصادر الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما يعتبر من أهم الخدمات التي يعمل المواطن جاهداً من أجل الحصول عليها وكذلك ضمان بقاءها. حيث أن الضمان الاجتماعي هو عبارة عن معاش شهري يتم تقديمه للمستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط. كما يساهم في الرفع من مستوى الدخل للأسر الأشد احتياجا بالمملكة العربية السعودية. لذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الحد الأدنى له وكذلك الخطوات المطلوبة للتسجيل في النظام الجديد وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل به. كما يمكنك التعرف أيضاً على موعد نزول زيادة الضمان الاجتماعي والاستعلام عن الرصيد وحالات إيقاف المعاش.

الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي من أهم الخدمات التي توفرها الحكومة السعودية للمواطن داخل المملكة العربية السعودية. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي وذلك بعد إصدار المرسوم الملكي السعودي والذي ينص على إلغاء العمل بالنظام القديم والانتقال إلى النظام الجديد وذلك بدءا من عام 1444. كما كان الهدف الأساسي من تقديم هذا النظام الجديد هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه وللاسر الأشد احتياجا بالمملكة. أما فيما يتعلق بالحد الأدنى فلم تقم الحكومة بتحديد حد أدنى لحصول المستفيد على راتب الضمان الاجتماعي. ولكن يتم احتساب القيمة على الفارق بين الدخل المحسوب والحد الأدنى المحسوب للمعاش. ويتم احتساب مبلغ المعاش كما يلي:

يتم احتساب مبلغ العائل للأسرة بقيمة 1100 ريال سعودي.

ثم يتم ضرب مبلغ 550 ريال في عدد أفراد الأسرة.

وأخيراً يتم جمع القيمتين معاً.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

لكي يتمكن من تنطبق عليه الشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور عليه القيام بالخطوات التالية:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي الجديد ثم الدخول على خيار تسجيل جديد ثم كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد كتابة رقم المرور ورمز التحقق الموافقة على جميع الشروط والأحكام ثم الضغط على خيار التسجيل.

الشروط المطلوبة للتسجيل في النظام الجديد الرسوم المطلوبة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

الحد الأدنى لمعاش الضمان خطوات الاستعلام عن الرصيد