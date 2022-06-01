مزايا تمويل نقاط البيع من خلال البنك الراجحي مع الشروط والاحكام

مزايا تمويل نقاط البيع من خلال البنك الراجحي ، حيث يعد مصرف الراجحي هو أحد أكبر وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية ، وله فروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وفروعه تمتد خارج المملكة. إحدى خدمات التمويل التي يقدمها هي تمويل نقاط البيع التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون دولار، فيما يلي سنتعرف على تفاصيل تمويل نقطة بيع تصل إلى 7.5 مليون دولار من مصرف الراجحي وشروط التمويل و مميزات.

مزايا تمويل نقاط البيع عبر الراجحي

يعتبر تمويل نقاط البيع من الراجحي أحد التمويلات المتميزة للشركات الصغيرة حيث يوفر العديد من المزايا:

متوافق مع جميع أنظمة الشريعة الإسلامية. تبدأ أقساط التمويل من 12 شهرًا ويمكن أن تصل إلى 48 شهرًا. بالإضافة إلى أن الحد الأدنى لمبلغ التمويل 50 ألف ريال وأعلى 7.5 مليون ريال. فترة السماح القصوى هي 6 أشهر. مؤهل للحصول على الموافقة الفورية.

ما هي شروط الحصول على تمويل نقاط البيع من الراجحي

وضع مصرف الراجحي مجموعة من الشروط للمؤسسات الراغبة في التقدم للحصول على تمويل نقاط البيع والحصول على تمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال وهي كالتالي:

التقديمات مخصصة للشركات الصغيرة والمؤسسات التجارية فقط. يجب أن يكون لديك أيضًا سجل ائتماني جيد. كما يعتبر نشاط المؤسسة لمدة لا تقل عن سنتين شرطًا للتمويل. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون لدى الوكالة سنة واحدة على الأقل من نقطة البيع السابقة.

ما هي منتجات المصرف الراجحي

بالإضافة إلى تمويل نقاط البيع ، يقدم مصرف الراجحي العديد من خدمات القروض والتمويل ، مما جذب انتباه العديد من العملاء من جميع الأعمار ، ومن أهمها:

تمويل نقاط البيع الجديد تمويل الزواج من الراجحي. وأيضاً تمويل وطني يتم قروض للشباب تمويلات خاصة بالمتقاعدين عروض وتمويل للسيارات كذلك يوجد قروض شخصية بدون فوائد.

تمويل بنك الراجحي

يقدم مصرف الراجحي العديد من خدمات التمويل المتطورة والسريعة لتسهيل كافة معاملات عملائه حيث يقدم خدمات متنوعة تناسب جميع فئات العملاء ومن أهم الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي تمويل نقاط البيع ومنها وبلغ التمويل 7.5 مليون ريال للشركات الصغيرة ورجال الأعمال.