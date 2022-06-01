نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 5,000 ريال حتى 100,000 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب في المقال التالي

تمويل شخصي 5,000 ريال حتى 100,000 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب مقدم من البيت الأهلي للتمويل حيث يلبي التمويل احتياجات العملاء المالية ويساعدهم على تحقيق أحلامهم. من خلال تمويل السلع الاستهلاكية. سواء الأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها، وهي منتجات تمويلية والتي تقدم شركة البيت الأهلي للتمويل بموجبها تمويل بشراء سلعة ما من السلع المباحة شرعاً بناءً على طلب العميل ومن ثم بيعها بعد تملك العميل لثمنها بثمن مؤجل مضافًا إليه نسبة هامش ربح معلوم وذلك بشروط ميسرة كما أن الشركة حاصلة على إجازة اللجنة الشرعية. تمويل البيت الأهلي للتمويل تقدم شركة البيت الأهلي للتمويل تمويل شخصي استهلاكي 5,000 ريال حتى 100,000 ريال بالمزايا الآتية: متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومجاز من قبل اللجنة الشرعية.

التمويل يبدأ من 5000 ريال حتى مليون ريال.

يوجد إمكانية التمويل بدون كفيل.

فترات سداد مرنة تمتد حتى 60 شهرًا.

بدون تحويل راتب.

إجراءات سهلة وميسرة وسريعة ويوجد إمكانية تمويل العاملين لحسابهم الخاص.

يوجد إمكانية السداد المبكر في أي وقت خلال مدة التمويل . شروط الحصول على التمويل الاستهلاكي لا يقل الراتب عن 5000 ريال.

لابد أن يكون المتقدم للتمويل على رأس عمل بالنسبة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي لا تقل المدة عن 3 شهور والقطاع الخاص لا تقل المدة عن ستة أشهر عمل.

العمر ما بين 21 عام حتى 65 عام.

تطبق الشروط والأحكام. المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على التمويل لابد من تعبئة نموذج الطلب.

تقديم وثيقة إثبات الدخل عبارة عن خطاب تعريف بالراتب أو شهادة التأمينات الاجتماعية.

هوية وطنية سارية الصلاحية.

كشف حساب بنكي أصل لآخر 3 رواتب فقط في حال طلبه.

صورة من جواز السفر والعنوان في البلد الأم لغير السعوديين. كيفية طلب التمويل الدخول على صفحة التمويل الاستهلاكي في موقع البيت الأهلي للتمويل.

أسفل الصفحة النقر على تقديم طلبك الآن.

ابدأ في ملء البيانات الاسم ثلاثي ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية ومبلغ التمويل والمدينة والدخل الشهري وكذلك الالتزامات الشهرية ونوع الراتب ومكان العمل، وتاريخ الشراء المتوقع والوقت المناسب للاتصال والتواصل معك.

ثم أكد أنك لست روبرت وأرسل طلبك.

انتظر حتى يتم الاتصال بك. عمر شويل - جدة تمويل شخصي 5,000 ريال حتى 100,000 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي 5,000 ريال حتى 100,000 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.