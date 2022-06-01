نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون وظيفة وبدون كفيل في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون وظيفه وبدون كفيل، تقدم في المملكة العربية السعودية تحت مسمى قرض شخصي ويمكن الحصول عليها لجميع الأشخاص العاطلين عن العمل من خلال شركة المرابحة للتمويل، وتقوم الشركة على تقديم تمويل شخصي فورى يناسب جميع الشروط الخاصة بهم، ويسعى دائما الشباب في الحصول على خدمات بنكيه في المملكة تكون غير تقليديه، وخصوصا في ظل الظروف التي تمر بها المملكة هذه الأيام و لهذا هناك تمويل شخصي بدون كفيل، ويجب على المتقدم للحصول على هذا القرض تقديم بعض المعلومات والنماذج التي تتطلب منه لاستكمال عملية قرض شخصي بدون وظيفه.

قرض بدون وظيفه وبدون كفيل

دائما ما تسعى المملكة العربية السعودية في تقديم يد العون لكل الأشخاص بالمملكة، حيث أن هناك أشخاص يرغبون في الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وهناك من يريد تمويل فورى ولا يوجد عمل، ولهذا فان هناك قرض بدون وظيفه وبدون كفيل كل ما على المستفيد تقديم عنوان لمكان السكن الخاص به ويقوم بتحديثه بصوره شهريه من خلال موقع العنوان الوطني السعودي، ليتم منحك من جهة التمويل القرض المطلوب لعمل مشروع لكل الأفراد الغير حاصلين على عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

تسهيلات في الحصول على قرض بدون وظيفه

الشخص المستفيد العاطل عن العمل يحصل على الكثير من التسهيلات والمميزات في نظام وطرق تسديد القرض، حيث يصل تسديد القرض إلى خمس سنوات ويحصل على تامين على الحياه لنهاية فترة السداد، وهذا لا يحدث في أي قرض من القروض الأخري التي تمنح للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص، في القروض الأخري يتم منح فرصه لتسديد القرض تصل إلى 12 شهر، أما في قرض بدون وظيفة وبدون كفيل فترة السداد تصل إلى خمس سنوات، وفى المقابل يتم الاتفاق بين المقترض والبنك إلى فائدة يتم تحديدها لدفعها إلى البنك من قبل المقترض،وهدة الخدمات تأتي من اجل دعم الشباب والوقوف بجانبهم في الظروف الحالية ولحياة كريمه لهؤلاء الأشخاص.

قرض بدون وظيفة لدعم الشباب

هناك بعض البنوك في المملكة العربية السعودية التي تقدم الدعم لكل الشباب العاطل عن العمل تحت مسمى قرض بدون وظيفه أو كفيل، حيث لا يشترط التمويل وجود ضمان أو وظيفه مما يسبب حالة من السعادة لكل من يرغب في الحصول على قرض بدون وظيفه وبدون كفيل، وهذه فوائد هذا التمويل بالتفاصيل.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تامين لمدة سنه كامله وفترة السداد تصل إلى 5 سنوات.

هذا التمويل خاص بدعم الشباب مع توفير فرص عمل لهم.

تسهيلات كبيره في الحصول على هذا القرض.

هناك عدد من البنوك التي تقدم تمويل شخصي بدون ضمانات من اجل مساعدة الشباب السعودي على بدء حياه كريمه وعمل مشاريع صغيره خاصه بهم، من بين هذه البنوك السعودية بنك التسليف والادخار السعودي وهم من هم البنك داخل المملكة العربية السعودية والذي يقدم العديد من القروض المتنوعة، وهناك أيضا بنك الأهلي تمويل بدون ضمانات وهو أيضا من البنوك العريقة داخل المملكة والذي يقدم قرض بدون وظيفه وهو يعتبر من اقدم البنوك داخل الأراضي السعودية.

قروض بنك الأهلي السعودي

من ضمن القروض المميزة التي تقدم للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية هي قروض بنك الأهلي، وهى من القروض المميزة جدا داخل المملكة حيث تقدم باجرائات بسيطه وفترة سداد كبيره تصل إلى 6 سنوات، ومن مميزاتها أيضا أنها تقدم للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا ولكن بشروط وضعها البنك الأهلي السعودي وسوف نتعرف على كل شروط هذه القروض.

شروط الحصول على تمويل بنك الأهلي

أولا يجب أن يكون العميل من موظفي القطاعات سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

العميل السعودي لا يقل راتبه عن 3000 ريال، و للعماله الوافدة عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

طريقة التقديم على قرض بنك الأهلي

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل التقديم على طلب الحصول على تمويل شخصي من بنك الأهلي وهى كالتالي.

أولا يجب الدخول على موقع بنك الأهلي الإلكتروني.

قم بعدها بكتابة الاسم الأول ثم الاسم الأخير.

بعدها يتم كتابة رقم الهوية الوطنية للسعوديين، كتابة رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين.

بعدها يتم كتابة جنسيه مقدم الطلب.

كتابة عنوان البريد الإلكتروني لصاحب الطلب.

تمويل الراجحي بدون وظيفه

يعتبر مصرف الراجحي احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية حيث يقدم عدد متنوع من القروض الهامة منها تمويل شخصي بدون وظيفه، هذا النوع من التمويلات يعتبر من المميزات التي يبحث عنها الكثيرين داخل المملكة الغير عاملين أو العاطلين عن العمل، ويقدم التمويل الشخصي بدون وظيفه من اجل مساعدتهم على عمل مشروع صغير يساعدهم على حياه كريمه في الظروف التي تمر بها المملكة، ويعتبر بنك الراجحي من البنوك التي تقدم تمويل بدون وظيفه.