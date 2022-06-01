نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم أسعار حملات الحج 1443 لحجاج الداخل عبر وزارة الحج ورابط التسجيل في حج 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار حملات الحج 1443 لتأدية فريضة الحج لهذا العام داخل في المملكة العربية السعودية وذلك بعد أعلان المملكة العربية السعودية عن أسعار هذه الحملة لمقيميي و مواطني المملكة التسجيل فيها ولكن لهذه الحملات مجموعة من الشروط ومتطلبات أساسية يجب توافرها في المتقدم بما يتوافق مع اخر مستجدات تفشى فيروس كورونا حيث يوجد العديد من مكاتب حملات الحج داخل السعودية والتي من خلالها يستطيع الأفراد التسجيل فيها بكل سهولة عبر هذا التقرير عبر موقع ثقفني سنقوم بإمدادكم بكافة التفاصيل حول أسعار حملات الحج 2022 داخل المملكة السعودية وما هي افضل المكاتب والشروط المطلوبة للحصول على تصريح الحج لهذا العام 2022.

أسعار حملات الحج 1443 لهذا العام لحجاج الداخل

سوف نستعرض معكم أسعار الحج هذا العام 1443/ 2022 للحجاج من الداخل بالسعودية من مواطنين ومقيمي المملكة الذين استوفوا الشروط المعلن عنها.

أسعار حملات الحج المتميزة البرنامج الميسر من البرامج الاقتصادية و التي تبلغ قيمه سعرها 3638 ريانا سعوديا للفرد..

أسعار حملات الحج في المملكة التي تتميز بأنها اقتصادية والتي تعد الأغلى نسبيا من البرنامج الميسرة والتي تبلغ قيمتها 3,829 إلى 5456 ريال سعودي للفرد الواحد.

أما أسعار حملات الحج في السعودية من البرنامج العام فتتراوح أسعاره ما بين 6833 إلى 15,540 ريال سعودي للفرد الواحد.

أسعار حملات الحج في المملكة بحزمة الضيافة بل تتراوح ما بين 7,561 إلى 8161 ريال سعودي للفرد.

ما هي افضل مكاتب حملات الحج لعام 1443 في المملكة

يوجد عدد كبير من المكاتب المتخصصة تدير حملات الحج 2022 في المملكة السعودية تحت أشراف وزارة الحج والعمرة ولكن لكل مكتب أسعار مختلفة عن الأخر وحسب الخدمات التي تقدمها البرامج المتبعة نشر لكم أسعار الحج 1443 في السعودية وكيفية التواصل مع تلك الحملات ولمن يرغب في الاستفسار عن البرامج المتاحة والأسعار:

حملة النخبة للحج من افضل المكاتب التي توفر أداء فريضة الحج في المملكة كما يمكن التواصل مع الحملة عن طريق الاستفسار والحج بالأرقام التالية:

رقم الهاتف: 0503814538 أو 4630077.

الفاكس : 4656049.

تويتر : @ alnokhba666.

مكتب حملة الإسلام المتحدة للحج يعد من افضل المكاتب التي توفر حملات الحج داخل المملكة يمكن التواصل معهم بالطرق التالية للاستفسار عن أسعار الحج والبرامج والحج:

رقم الهاتف: 0505130140 أو 0114081888.

البريد الإلكتروني: [email protected]

تويتر: @alsalam_hajj.

الموقع: هنا.

مكتب حملة الحماد للحج من الحملات المميزة داخل السعودية والتي توفر برامج بأسعار اقتصادية ممكن التواصل معهم من خلال الأرقام التالية:

رقم الهاتف: 0505882257 أو 0138981616.

البريد الإلكتروني: @ faisalghazi59.

أسماء شركات خدمة الحج في المملكة

نقدم لكم بعض أسماء شركات خدمه الحج في المملكة والتي أطلقت حملات مخفضة في الأسعار و قد تكون مجانية تماما بعد الأوقات وذلك ضمن أطار العمل الخيري الذي تقدمه هذه الشركة من أسماء هذه الشركات الأتي:

حملة القرشي للحج.

حملة خفيفة للحج.

حملة الفرقان.

حملة الحماد للحج.

حملة الإسلام المتحد.

حملة الصفوف للحج.

حملة فيصل الظفيري.

حملة خيرية للحج.

حملة عساف للحج.

حملات حج الراجحي.

حملة القرشي للحج.

حملة النخبة للحج

حملات حج ابن عثيمين.

شروط استخراج تصريح الحج للمقيمين لعام 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن بعض الشروط الإضافية بجانب الأساسية للأفراد المقيمين في المملكة فيجب توافر هذه الشروط وتتمثل في الأتي:

يجب أن يحتفظ المقيم بتصريح الحج له بعد استخراجه وعدم منحة لشخص اخر. في حالة منح التصريح لشخص اخر يتم إلغاءه بشكل نهائي. عند فقدان أو تلف التصريح يجب على الفرد تقديم تقرير عن هذا الأمر في اسرع وقت ممكن. يشترط على الشخص المقيم في السعودية انه لم يشارك في أداء فريضة الحج في اخر خمس سنوات.

رابط التسجيل في حملات الحج

يمكن التسجيل لحملات الحج الداخلي إلكتروني باستخدام المسار الإلكتروني للحصول على تصريح الحج ودفع الرسوم المقطوعة للتسجيل باتباع الأتي: