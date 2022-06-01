نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات تعويض إزالة الأحياء العشوائية في جدة عبر services.jeddah.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات تعويض إزالة الأحياء العشوائية في جدة وذلك بعد الإعلان الرسمي، الذي تم تدشينه عبر الصفحة الرسمية للأمانة العامة بجدة علي موقع التدوين العالمي تويتر، فقذ ذكرت انه يوم ألأربعاء الموافق الاول من شهر يونيو 2022 يتم استقبال طلبات تعويض ملاك الأحياء العشوائية وذلك عبر البوابة الرقمية services.jeddah.gov.sa، وبسبب ذلك نوضح خطوات تقديم طلب تعويض إزالة الأحياء العشوائية في جدة 2022.

استقبال طلبات تعويض إزالة الأحياء العشوائية في جدة

من الجدير بالذكر أن الأمانة العامة في جدة وفرت طلبات التسكين المؤقت يدوياً وذلك، للسكان الذين ليسوا على دراية بخطوات التسجيل الإلكتروني، فمن خلال المكتب الميداني للجنة الأحياء والتحقق من الوثائق المرفقة والتحقق منها، واليوم أعلنت عن استقبال طلبات التقديم الإلكتروني، وأكدت انه يتم استقبال الطلبات دون الحاجة للمراجعة، ويتم تقديم طلب تعويض إزالة الأحياء العشوائية من خلال التالي:

الدخول على بوابة خدمات تطوير المناطق العشوائية من خلال النفاذ الوطني الموحد.

من خلال النفاذ الوطني الموحد. اختيار خدمات تعويض إزالة المناطق العشوائية .

المناطق . يجب إنشاء طلب جديد.

جديد. قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

الآن يجب حفظ وتقديم الطلب للأمانة.

إزالة الأحياء العشوائية في جدة 2022

وضحت أمانة جدة عدد الأحياء العشوائية التي يتم أزالتها لتطوير المدينة، وتجدر الإشارة إلى أن أحد الأحياء التي تم الإعلان عنها في خريطة تطوير جدة هو حي الجامعة، حيث تؤثر العديد من القضايا على السكان ، منها عدم وجود الفحوصات الصحية على المحلات التجارية ، لكن حي الجامعة ليس فريدًا، وسيتم هدم وشمل 19 منطقة أخرى، ومن مفهوم الدولة أن هذه العشوائيات التي تنتشر في مناطق متميزة من المملكة هي مجرد مناطق تحتوي على العديد من الأمراض وتحتاج إلى تطويرها وتعويض سكانها، حيث تفتقر هذه الأحياء إلى البنية التحتية وتم التخطيط والبناء لها بمخططات عشوائية.

خريطة جدة الذكية للإزالة 2022

كشفت الأمانة العامة عن خريطة جدة الذكية للهدم عبر موقع smartmap.jeddah.gov.sa ، حيث اقترحت الأمانة العامة خططًا لهدم الأحياء العشوائية القائمة وتطبيقها على مناطق مختارة في جدة بهدف إعادة ترتيبها.

وتجدر الإشارة إلى أنه ستتم إعادة هيكلته وتطويره مع تلبية جميع متطلبات السكان وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم. يتم تنفيذ كل هذه الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة بتنظيف العشوائيات في جدة.

الأحياء التي عليها إزالة في منطقة جدة

تم إعلان الأمانة العامة للأحياء الفقيرة بجدة، بعد إعداد خطط مدروسة جيداً وإطلاق خريطة جدة 2022 الذكية الأحياء التي سيتم إزالتها وتطويرها وهي كالتالي:

حي الحذيفات، وحي المحاميد والفاو، وحي الكيلو 23، وحي الهوارنة، وحي كيلو 18 الجنوبي، وحي كيلو 18 الشمالي، وحي كيلو 16، وحي كيلو 15، وحي كيلو 14 الجنوبي، وحي كيلو 14 الشمالي، وحي الكيلو 11، وحي المتنزهات، وحي قويزة، وحي بريمان، وحي الحمدانية، وحي القوزين، وحي الخمرة القرنية، وحي الخمرة الثعالبة، وحي السرورية، وحي الهنداوية، وحي السبيل، وحي البلد، وحي الصحيفة، وحي العمارية، وحي البغدادية، وحي الروابي، وحي الكندرة، وحي الجامعة، وحي الفهد مدائن، وحي غليل، وحي القريات، وحي النزلة اليمانية، وحي الثغر، وحي الشرقية، وحي بترومين، وحي السلامة، وحي مشرف، وحي ثول، وحي ذهبان، وحي النزهة.

من خلال السابق ذكره فقد وضحنا بيان الأمانة العامة جدة عن بدء استقبال طلبات تعويض إزالة الأحياء العشوائية في جدة الكترونيًا.