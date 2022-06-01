نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر يونيو بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيث من المقرر أن المستفيدين ينتظرون نزول الدفعة الجديدة فى حساباتهم المسجلة بالبرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد التزم حساب المواطن بإيداع الدفعات السابقة فى موعدها المحدد فى حسابات المستفيدين ولا يتم تغيير الموعد إلا في حال أن صادف حلول عطلة رسمية فيتم تقديم أو تأخير الإيداع يوم بحسب التاريخ الموافق لموعد الإيداع المعتاد، ونظر لحول شهر يونيو يترقب المستحقين للدعم موعد صرف الدفعة الجديدة الخاصة بشهر شوال، وسوف نوضح اليوم موعد صرف الدفعة 55 من حساب المواطن بحسب ما أعلنت الجهات القائمة عليه.

موعد صرف الدفعة 55 من حساب المواطن

وفي ظل بحث المستفيدين عبر وسائل الإنترنت عن موعد نزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن في حساباتهم البنكية، كشفت وزارة الموارد البشرية أنه من المقرر أن يتم صرف الدفعة الجديدة الخاصة بشهر شوال يوم الخميس الموافق 10 ذو القعدة و9 يونيو، حيث يكون بذلك تم تقديم موعد نزول الدفعة 55 لأن الموعد الشهري المحدد لصرف دفعات حساب المواطن يوافق الجمعة ويليه السبت وهما يومين عطلة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات الحكومية في الدولة، ويمكن لجميع المستفيدين الدخول على موقع حساب المواطن والإستعلام عن نزول الدفعة الجديدة في الحسابات.

الاستعلام عن نزول الدفعة 55 من حساب المواطن

ويتوجب على جميع المستفيدين من دعم حساب المواطن أن يتأكد من أن الحساب يعمل جيدا، وعدم وجود أى مخالفة لشروط الحصول على حساب المواطن قد تكون تسببت في إيقاف الحساب، كما يمكن الدخول على الرابط الرسمي للبرنامج وعمل استعلام عن نزول الدفعات في الحساب، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط حساب المواطن

يتم كتابة جميع بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور.

القيام بإدخال رمز التحقق البشري.

يتم الضغط على رابط تسجيل دخول حساب المواطن

يتم الضغط على حسابي ويقوم المستفيد بالاستعلام من خلال رقم الهوية.

رقم الشكاوى حساب المواطن

وقد خصصت الجهات القائمة على برنامج حساب المواطن رقم من أجل التواصل مع إدارة البرنامج وتقديم الشكاوى وجميع الإستفسارات او الاعتراض على مبلغ حساب المواطن وذلك من خلال هذا الرقم :19912