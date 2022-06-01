نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd ونتائج الأهلية وموعد صرف معاش الضمان الدفعة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن نظام الضمان الاجتماعي المطور التي تم إطلاقه وقد تم استقبال طلبات التسجيل به عبر منصة الدعم والحماية، وهو الغرض منه توفير التدابير اللازمة للأسر الأكثر احتياجا وذلك من خلال الدعم النقدي التي يتم توفيره لتغطية احتياجات المستحقين، وأن الحكومة الملكية داخل المملكة السعودية تهتم برعاية مواطنيها وتقدم لهم الكثير من الدعم ومنه ما سوف نتعرف عليه وهو معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد التطوير من النظام القديم للنظام الجديد المطور للضمان الاجتماعي1443 وهو دعم يلبي احتياجات المواطنين ويشمل فئات كثيرة وقد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن التسجيل في النظام المطور قد يمر ببعض المراحل سوف نتعرف عليها:

أولا يتم التسجيل بالدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور ويتم النقر لتسجيل حساب جديد ويتم ملئ البيانات المطلوبة للمتقدم مثل تاريخ الميلاد ورقم الجوال وأي بيانات تخص المتقدم وكلمة المرور.

ثانيا يتم كتابة كل البيانات بحرص شديد ودقة وتكون صادقة.

ثالثا بعد إكمال البيانات يتم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

قد تم إصدار نتائج الأهلية للمستحقين بالضمان الاجتماعي بشكل تدريجي للمتقدمين وقد يتم إرسال رسائل ويكون نصها كالتالي (مؤهل أو غير أو غي مؤهل أو تم التحقق من الحساب البنكي أو عدم التحقق من الحساب البكي) وعدم التأهل يرجع ليكون بالطلب بيانات خاطئة فلابد من التأكد من البيانات الصحيحة عند ملئ الطلب عند التسجيل.

مد فترة التسجيل بالضمان المطور

لقد قامت وزارة الموارد البشرية بالإفصاح عن خبر مد فترة التسجيل في الضمان المطور إلى 30 أكتوبر 2022 حتى تتيح الفرصة للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من التسجيل وأيضا استيعاب عدد أكبر من المواطنين السعوديين الأكثر احتياجا حتى يقوموا بتدبير احتياجاتهم اليومية من أعباء الحياة ومتطلبات أبنائهم

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

يبحث الكثير عن موعد اصرف الضمان الاجتماعي لشهر مايو وقد تم إصدار نتائج الأهلية من يوم 23/5/2022 حتى يوم 25/5/2022 ويتم الصرف اليوم 31 مايو والذي يوافق 1 يونيو وعادة هو يتم الصر بأول كل شهر هجري ويتم إيداع الدفعات المالية بحساباتهم البنكية لكي يتم الصرف مباشرة بعد تدقيق الطلب من خلال اللجنة المختصة بفرز الطلبات المقدمة.

منصة الضمان الاجتماعي المطور

لقد تم التصريح من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الضمان الاجتماعي المطور قد تم إصداره بكثير من التعديلات الكثيرة التي تم تطويرها حتى تشمل فئات كثيرة أكثر من النظام السابق وذلك التطوير يتم به مراعاة فئات كثيرة من الأسر الأكثر احتياجا ليكون الدخل معيار أساسي للقبول ببرنامج الضمان المطور حتى يتم توفير احتياجاتهم الأساسية.