تأكيد نزول الضمان الاجتماعي وأسباب رفض الضمان الاجتماعي المطور

تأكيد نزول الضمان الاجتماعي، أحد أهم وأبرز ما يبحث بشأنه مستفيدو الضمان الاجتماعي، حيث يقوم المسؤولون في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمتابعة أوراق وبيانات ومستندات، كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي المقطوعة، سواء القدامى أو الجدد، حيث قررت وزارة الموارد البشرية، إعادة فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي أو الضمان المطور، وفقًا لكافة شروط الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك للتأكد من استحقاق المستفيدين من الحصول على الدعم المالي المطلوب، بل وتقدم للمستفيدين خدمات أخرى عقب التسجيل، ألا وهي إمكانية الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، أو استعلام عن بطاقة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، أو الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي، وكذلك تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

رغم تأكيد وزارة الموارد البشرية على موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين، إلا أن العديد منهم قد طرح تساؤلات بشأن موعد نزول الضمان الاجتماعي القديم، و”الساعه كم ينزل الضمان في الراجحي”، أو موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر شوال، وأيضًا موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر ذو القعدة، أو موعد نزول الضمان الاجتماعي مايو، أو يقومون بالبحث عن موعد نزول الضمان الاجتماعي تويتر، وللإجابة عن كل تلك التساؤلات، أعلنت الوزارة أنه قد تم صرف الضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو لهذا العام، وقد يتأخر صرفه لبعض المستحقين، بحيث يتم تحويله إليهم يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022.

أسباب الحرمان من الضمان الاجتماعي المطور

رفض الضمان الاجتماعي المطور، له العديد من الأسباب، التي تجعل من طلبك لصرف الدعم مرفوضًا، ولهذا السبب يقوم المستفيدون بعمل استعلام نتائج أهلية الضمان المطور، من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. لمعرفة إمكانية استحقاقهم دعم الضمان الاجتماعي. وتتراوح أسباب الحرمان من الضمان الاجتماعي المطور فيما يلي: