موعد صرف راتب التقاعد وكيفية الاستعلام عن راتب التقاعد 2022 في 3 دقائق

موعد صرف راتب التقاعد موضوع مهم للغاية لكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويتساءل العديد عن موعد صرف راتب التقاعد وكيفية الاستعلام عن الراتب، واليوم أعزائي القراء سأتحدث معكم عن موعد صرف راتب التقاعد في شيء من التفصيل، وإذا كنت ممن يهمه أمر راتب التقاعد فعليك بمتابعة السطور القادمة، وسوف تجد الكثير من المعلومات الشيقة للغاية والمهمة بشأن هذا الأمر.

موعد صرف راتب التقاعد

قامت الهيئة العامة للمعاشات بتحديد ميعاد مخصص من أجل الحصول على راتب التقاعد، وقد جاء المعاد كالتالي أنه يوم 25 من كل شهر هجري سوف يتم تقديم هذا المعاش.

منذ هذا اليوم يمكن لأصحاب معاش التقاعد أن يحصلوا على رواتبهم، ولكن في حالة إذا توافق يوم 25 من الشهر مع يوم الجمعة أو السبت فإنه سوف يتم تغيير الموعد وتم تأجيله ليوم الأحد وذلك لأن الجمعة والسبت الأجازة الرسمية للبنوك.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد 2022

يمكن الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة ويمكن أن نذكر هذه الخطوات خلال السطور القادمة بشيء من التفصيل لكي يطلع عليه من يسأل عنها ولأنها مجموعة خطوات سهلة وبسيطة يمكن لأي شخص أن يقوم بها ولكن علينا اتباع الترتيب في هذه الخطوات: