خطوات تسجيل دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة في السعودية

خطوات تسجيل دعم ريف للعاطلين، إن الملايين من الأفراد المستفيدين من دعم برنامج ريف ينتظرون نزول الراتب والذي تقدمه الحكومة في المملكة العربية السعودية، وإن برنامج دعم ريف يتبع وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، والذي تعمل الوزارة على تقديمه للمزارعين والريفيين، وتسعى الوزارة إلى تنمية وتطوير البلاد ضمن رؤية المملكة المستقبلية 2030، وصرحت الوزارة بموعد نزول الدعم خلال شهر مايو، والذي تم الاتفاق على صرفة خلال يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2022 م، والموافق 2/ 11 / 1443 ه‍.

كيفية التسجيل في ريف:

يمكن التسجيل في دعم ريف إلكترونياً عن طريق تنفيذ الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة ريف على الانترنت.

ثم قم بالنقر على”تسجيل حساب جديد”.

بعدها قم بالتسجيل وكتابة كافة المعلومات التي يتم طلبها منك مثل: “الاسم رباعي / رقم الهوية الوطنية / تاريخ الميلاد / رقم الجوال / كلمة السر”.

كما يشترط عليك كتابة رمز التحقق.

أيضا يجب عليك التأكد من صحة المعلومات المكتوبة، ثم اضغط على أيقونة تسجيل.

كذلك عليك تأكيد التسجيل عن طريق كتابة رمز التحقق الذي تم إرسال في رسالة نصية عبر الجوال.

في النهاية وبعد إدخال رمز التحقق تكون قد أتممت عملية التسجيل في برنامج الدعم ريف.

طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة:

تستطيع الأسر المنتجة تسجيل الدخول إلى نظام الدعم ريف للاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ممثلة في برنامج الدعم ريف، ويمكن التسجيل عن طريق عدد من الخطوات وهي:

قم بتسجيل الدخول إلى برنامج دعم ريف.

ثم عليك القيام بالنقر على طلب الدعم.

بعد ذلك عليك الضغط على زر تسجيل جديد.

ثم بعد ذلك حدد برنامج الدعم للأسر المنتجة ثم “التقديم”.

في نهاية المطاف قم بكتابة وتسجيل جميع المعلومات المطلوبة عن طريق ملء الخانات بشكل سليم.

خطوات تسجيل دعم ريف للعاطلين:

إن العاطلين عن العمل يمكنهم التسجيل في نظام ريف للدعم المادي عن طريق: