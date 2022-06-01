أسعار حملات الحج 2022 لحجاج الداخل بعد التحديث الأخير رابط تسجيل حج 1443

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عمر شويل - جدة أسعار حملات الحج 2022 لحجاج الداخل، وذلك بعد بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن فعاليات حج عام 2022 ، تساءل الكثير من الناس عن سعر فعاليات الحج داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للمقيمين والمواطنين في السعودية التسجيل في مسار الحج بعد توفرها الشروط والمتطلبات التي تم تحديثها وفق تطور وباء كورونا لحماية سلامة الحجاج.

وهناك العديد من فعاليات الحج في السعودية التي يمكن من خلالها التسجيل بسهولة ويسر لجميع المقيمين داخل المملكة، في هذا سنناقش أسعار حملات الحج 2022 ، وكذلك نوضح شروط ورابط التسجيل في مسار الحج 1443.

أسعار حملات الحج 2022 لحجاج الداخل بعد التحديث

نطلق أسعار حملة الحج لموسم 1443 لمن يبحثون عن فرصة مناسبة حسب قدرتهم المالية للسفر إلى بيت الله الحرام، مع بدء موسم الحج يبدأ البعض في الاندفاع إلى محركات جوجل للعثور على أفضل الأسعار لحملات الحج بعد تطبيق الشروط والأحكام.

حيث تختلف أسعار الحج حسب نظام كل شركة والشروط التي تحددها ومع ذلك ، فإن موسم حملة الحج هذا العام سيشهد زيادة نسبية في الأسعار اعتمادًا على نوع البرامج المقدمة ومواصفاتها وتوافقها مع كل عميل، وجاءت أسعار حملات حج 2022 علي النحو التالي:

حملات الحج في السعودية المتميزة بالبرنامج الميسر، والذي يعد من البرامج الاقتصادية، التي قد بلغ سعرها 3638 ريالاً سعودياً للفرد. حملات الحج في السعودية والتي تتميز بأنها اقتصادية أيضًا، ولكنها تعتبر أغلى بعض الشيء من البرامج الميسرة، حيث يبدأ سعر هذه البرامج من 3829 ل 5456 ريال سعودي للفرد الواحد. أما حملات الحج في السعودية التي تتميز بالبرنامج العام، فيتراوح السعر ما بين 6833 ل15540 ريال سعودي للفرد الواحد. حملات الحج في السعودية بحزمة الضيافة بلس، فيتراوح سعرها ما بين 7561 إلى 8161 ريال سعودي للفرد الواحد.

بالإضافة إلي ما سبق ذكره فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن ارتفاع عدد الحجاج لهذا العام إلى مليون حاج ، بعد أن كان بالعام الماضي 60 ألف حاج ، لكن يجب استيفاء شروط معينة للراغبين في أداء فريضة الحج ، وهي كالتالي:

يجب على الراغبين في أداء فريضة الحج تلقي جميع الجرعات الكبيرة من وباء كورونا التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة.

يجب على الراغبين في أداء فريضة الحج تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا ، خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ الوصول إلى المملكة العربية السعودية.

على الراغبين في أداء فريضة الحج مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية أثناء أداء فريضة الحج.

تحرير الراغبين في أداء فريضة الحج من أي مرض مزمن.

أمكانية دفع أسعار حملات أخصائي الحج بالمملكة العربية السعودية لعام 2022.

اشتراطات استخراج تصريح الحج 2022 للمقيمين

كشفت وزارة الحج والعمرة عن شروط استخراج تصريح الحج 2022، والتي أكدت انه يستطيع الفرد المقيم والوافد للمملكة من الحصول على استخراج تصريح حج 1443، يرجى ملاحظة أن هذه الشروط إضافية ويجب استيفائها إلى جانب الأساسيات الظروف، وهذه الشروط هي كالتالي:

أن يكون المقيم في السعودية لم يشارك في أداء فريضة الحج في السنوات الخمس الماضية. عدم منح المقيم تصريح حج لشخص آخر ، وفي هذه الحالة سيتم إلغاء التصريح نهائيًا. في حالة فقدان أو تدهور التصريح ، سيتم إعداد تقرير حول هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.

رابط التسجيل في حملات الحج 2022

تحدد التعليمات الخاصة بكيفية تسجيل ساكني الأراضي السعودية للمواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج عام 2022، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج على النحو التالي.

تسجيل الدخول إلى المسار الإلكتروني للحاج.

انتقل إلى علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

اضغط على القائمة الرئيسة لحجز الخدمة.

اختر خدمة طلب حجز، ثم أدخل عدد الحجاج والمدينة.

ثم يتم تحديد برنامج الحج المناسب لمقدم الطلب على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

أدخل جميع المعلومات المتعلقة بالحجاج والمطلوبة في الحقول المخصصة.

أدخل رقم هوية الحاج وتاريخ ميلاده، ثم انقر فوق طلب التسجيل.

وبعد ذلك يدفع الحجاج الرسم.

إتمام الدفع من خلال قنوات الدفع المتاحة.

ثم يتم إصدار تصريح الحج بعد دفع الفاتورة، ويتم طباعته الكترونياً.

مواعيد التسجيل في حملات الحج 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق البوابة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في التسجيل لحج هذا العام 2022، ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 13/6/2022. الموافق لتقويم هجري 3 ذو القعدة 1443.

ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من ذي القعدة، وقد أكدت الوزارة أن السجل متاح عبر بوابة الحج الإلكترونية.

بهذا نختتم حديثنا الذي تناول خلاله أسعار حملات الحج 2022 لحجاج الداخل 1443، واستعرضنا عبر السطور السابقة تكلفة حملة الحج لسكان المملكة والمقيمين، مع إلقاء الضوء على طريقة التسجيل في حج 2022.