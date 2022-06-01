قرض شخصي بموافقة فورية ب100 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل للراتب لدى البيت الأهلي

قرض شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة عن طريق البيت الأهلي للتمويل حيث تعتبر الشركة من أهم الشركات التي تقدم لعملائها تمويلات حاصلة على إجازة من اللجنة الشرعية بالمملكة حيث وفرت شركة البيت الأهلي التمويل الإستهلاكي الذي يمنح على أسس إسلامية متوافق عليها فيتم شراء السلع الإستهلاكي للعميل المتقدم مضاف عليها ربح الشركة ولكن بميزة فترة سداد ميسرة للجميع حتى 5 سنوات على الأكثر كما يمتاز التمويل بالتقديم عبر الإنترنت للحصول على تمويل بموافقة فورية بهامش ربح منافس بدون كفيل ولا تحويل للراتب الشهري بالتقسيط الميسر الشهري لجميع العملاء السعوديين أو المقيمين من مختلف الجنسيات في السعودية عن طريق شركة البيت الأهلي للتمويل.

كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للتمويل الشخصي لدى البيت الأهلي للتمويل

قبل التقديم عبر الإنترنت على قرض شخصي لدى شركة البيت الأهلي للتمويل يجب توفير كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على التمويل الإستهلاكي المرابحة للأفراد داخل أراضي السعودية كذلك لكي يحصل العميل المتقدم سواء كان سعودي أو مقيم في المملكة على كافة المزايا التمويلية بالشركة لذلك سوف نوضح للجميع أهم الشروط الواجبة للحصول على التمويل الإستهلاكي بالشركة:

يجب أن يكون المتقدم قضى فترة عمل على الأقل ثلاث أشهر في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أما العاملين في القطاع الخاص يجب قضاء فترة عمل ستة أشهر لمنح تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة.

كذلك يحتاج التمويل الإستهلاكي المرابحة توفير دخل ثابت شهريًا يبدأ من 5000 ريال سعودي على الأقل للحصول على الموافقة التمويلية من الشركة.

تطلب شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة توفير العمر المناسب للتقديم عبر الأونلاين حيث يبدأ من 21 عام إلى 65 عام فقط لا غير بموافقة الشركة.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة البيت الأهلي في السعودية