استمرار الدراسة بنظام الفصلين بدلاً من ثلاثة فصول دراسية بالسعودية العام القادم 1444

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عمر شويل - جدة استمرار الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين بدلاً من ثلاثة فصول دراسية بالمملكة العربية السعودية العام المقبل 1444، حيث أنه حينما وردت اخبار عاجلة بتطبيق نظام الثلاثة فصول الدراسية، فقد تم تطبيقها بالفعل على مراحل الثانوية والتعليم العام، كما أنه تم توقيع الجدول الخاص بذلك النظام الجديد، ولكن ظهرت بعض الجامعات التي ستطبق نظام الفصلين الدراسيين فقط بدلا عن 3 وتم اعتماد ذلك بالجامعة التي صدرت هذا القرار.

استمرار الدراسة بنظام الفصلين بدلاً من ثلاثة فصول دراسية بالسعودية في إحدى الجامعات لعام 1444

تطبيق نظام الفصلين الدراسيين بدلاً من ثلاثة فصول دراسية هو قرار صدر من إحدى الجامعات السعودية، وهو جامعة الأمير سلطان، حيث أعلنت فيه أن الدراسة ستكون نظام فصلين فقط وليست 3 فصول دراسية لعام 1444.

حيث أنه بعد قرار وزير التعليم تم تطبيقه على المراحل الثانوية، أما الجامعات ستضع قرارات أخرى في هل ستطبق نظام ال 3 فصول على طلابها في العام القادم 1444 إم ستستمر على نظام الفصلين.

كما أنه هناك تصريح بأن تطبيق نظام الثلاث فصول بالجامعات يستطيع الطالب التخرج من الجامعة في ثلاث سنوات فقط.

المواد الجديدة العام القادم بنظام الثلاثة فصول 1444

مشروع التخرج.(وهو شرط اساسي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية)

العمل التطوعي.(ستكون هناك ساعات تطوعية لكل طالب)

أنظمة جسم الإنسان.

الأمن السيبراني.

علم البيانات والهندسه.

علوم الأرض والفضاء.

مبادئ القانون.

السكرتارية.

الدراسات النفسية والاجتماعية.

كمان أنه صرح المشرف العام على مسارات الثانوية، أنه بعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث سيخضع الطالب لاختبار قياس الميول ويتم دمج درجات الطالب في نظام نور، وصرح قائلاً أن ساعات العمل التطوعية المطلوبة على الطالب 40 ساعة، فإذا لم يكتملوا لا يحصل على شهادة التخرج، وزمن الحصة ستكون 50 دقيقة، وعدد الحصص الدراسية في اليوم 6 حصص.

التقويم الدراسي للعام الدراسي القادم بالسعودية 1444 ثلاثة فصول دراسية