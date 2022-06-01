نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل واحصل على دعم سكني وكيفية الاستعلام والتسجيل في التمويل السكني للمتزوجات في المقال التالي

دعم سكني يقدم للكثير من المواطنين وللنساء المطلقات والارامل ومن لايملك سكن وللمتزوجات ولم يحصلوا على وحدة سكنية من دعم سكني، ويكون لهم الحق فى التقديم للحصول على دعم سكني وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الاسكان بالمملكة ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على دعم سكني وكيفية التقديم على الدعم ونوضح كذلك كيفية الاستعلام عن احقية دعم سكني، حيث تعلن وزراة الإسكان والتعمير السعودي بالإشتراك مع صندوق التنمية العقارية عن تمويل سكني للمتزوجات وقد قامت وزارة الإسكان والتعمير بتقديم أكثر من 280 شقة سكنية موزعة في كافة أنحاء المملكة وذلك بتعليمات من الحكومة السعودية والتي تسعى دائما إلى مساعدة أبناء شعبها وتوفر لهم جميع سبل الرعاية الممكنة لتحسين وتطوير معيشتهم وقد حرصت وزارة الإسكان والتعمير على أن يكون التقديم للحصول على التمويل السكني من خلال بوابة سكني الإلكترونية تسهيلا على المواطنين وتوفيرا لجهدهم ولوقتهم. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سكني للمتزوجات: يشترط أن تكون المواطنة تحمل الجنسية السعودية.

من أهم الشروط التي يجب توافرها أن تكون المتقدمة لأول مرة لتحصل على دعم سكني

من الضروري إقامة المتقدمة كاملة ودائمة داخل المملكة.

ويبدأ عمر الزوج للمواطنة المتقدمة بحد ادنى 25 عام ولا يقل عن ذلك وضرورة ان يكون ذو جنسية سعودية.

ويشترط استحقاق دعم سكني في حالة إذا توفي الأب يمكن للأبناء التقديم في دعم السكني. كيفية التسجيل للحصول على الدعم السكني للمتزوجات: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة سكني الإلكترونية.

ضرورة أن المتقدمة بتسجيل حساب خاص بها على منصة سكني.

ثم تقوم بملء وادخال المواطنة جميع البيانات الشخصية اللازمة للحصول على التمويل السكني بطريقة صحيحة.

ثم تقوم المواطنة بملء نموذج التقديم للحصول على التمويل السكني.

ثم علي المستفيدة ان ترفع المواطنة كافة الأوراق والمستندات التي تثبت حاجتها إلى التمويل السكني.

ثم عليك بادخال البريد الالكتروني.

ثم عليك بادخال رمز التحقق الذى سوف يظهر لك في المكان المحدد له.

ثم تقوم بالموافقة على الشروط والاحكام.

ثم تقوم المواطنة بتقديم الطلب بالنقرعلى ايقونة إرسال. كيفية الاستعلام عن الدعم السكني : ادخل على رابط منصة سكني الإلكترونية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور وكتابة الرمز المرئي الموجود.

ثم عليك بااختيار استعلام الدعم برقم الهوية من الخدمات الموجودة في الصفحة الرئيسية.

ثم تقوم بملء وكتابة البيانات المطلوبة والنقرعلى ايقونة استعلام.

وقد قام برنامج دعم سكني بوضع عدة طرق للتواصل معه من خلال الخط الساخن وهو 199090.

كما يمكن التواصل ايضا من خلال الرقم الموحد لصندوق التنمية العقارية وهو 199088. عمر شويل - جدة سجل واحصل على دعم سكني وكيفية الاستعلام والتسجيل في التمويل السكني للمتزوجات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سجل واحصل على دعم سكني وكيفية الاستعلام والتسجيل في التمويل السكني للمتزوجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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