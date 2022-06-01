طريقة تصنيع ماده لتسليك حوض المطبخ من الدهون المترسبة في ٥دقائق

إنسداد الأحواض مشكلة تعاني منها أكثر ربات المنزل والتي في بعض الأحيان نلجأ فيها إلى الإتصال بالسباك.

ولكن بعد اليوم لن تحتاجي إلى السباك مرة أخرى لحل هذه المشكلة لأننا جلبنا لكي وصفات جبارة وممتازة ومجربة لتسليك الأحواض في خلال دقائق معدودة وبمكونات متوفرة في كل منزل وبتكلفة بسيطة.

أحدث الافكار التي تساعد على تسليك الحوض

هناك الكثير من الأساليب التي يمكن استخدامها للتخلص من كل العوالق والرواسب التي يمكن ان تتكون داخل مواسير الصرف مما يسبب انسداد في الأحواض وإليكم طرق تسليك الاحواض.

مكونات تحضير خلطة تسليك الحوض بإستخدام الخل الأبيض:

كوب كبير من الخل الأبيض. كوب كبير من بيكربونات الصوديوم. 2 لتر من الماء المغلي.

طريقة تحضير خلطة تسليك الحوض بإستخدام الخل الأبيض:

نقوم بالتخلص من الماء الزائد في الحوض وتنظيفه جيدا وتجفيفه.

نقوم بإضافة بيكربونات الصوديوم على فتحة صرف الحوض ثم نقوم بإضافة الخل الأبيض.

نقوم بالإنتظار لمدة دقائق حتى يتغاعل الخل مع بيكربونات الصوديوم.

نضيف بعد ذلك الماء المغلي في الحوض وسيتم تسليك الحوض فورا.

مكونات تحضير خلطة تسليك الحوض بإستخدام ملح الليمون:

كوب كبير من ملح الليمون. كوب من الكلور الأبيض. 2 لتر من الماء المغلي.

طريقة تحضير خلطة تسليك الحوض بإستخدام ملح الليمون:

نقوم بتنظيف الحوض جيدا من الماء وتجفيفه ثم نضع على فتحة صرف الحوض ملح الليمون.

ثم نضيف عليه الكلور الأبيض ونتركه لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بإضافة الماء المغلي وسنلاحظ أن الحوض قد تم تسليكه.

مكونات تحضير خلطة تسليك الحوض بإستخدام البيكنج صودا:

كوب من الخل الأبيض. نصف كوب من عصير الليمون. نصف كوب من البيكنج صودا. كوب من ملح الطعام. لتر من الماء الساخن المغلي.

طريقة تحضير خلطة تسليك الحوض بإستخدام البيكنج صودا: