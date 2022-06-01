نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تصنيع ماده لتسليك حوض المطبخ من الدهون المترسبة في ٥دقائق في المقال التالي
إنسداد الأحواض مشكلة تعاني منها أكثر ربات المنزل والتي في بعض الأحيان نلجأ فيها إلى الإتصال بالسباك.
ولكن بعد اليوم لن تحتاجي إلى السباك مرة أخرى لحل هذه المشكلة لأننا جلبنا لكي وصفات جبارة وممتازة ومجربة لتسليك الأحواض في خلال دقائق معدودة وبمكونات متوفرة في كل منزل وبتكلفة بسيطة.
أحدث الافكار التي تساعد على تسليك الحوض
هناك الكثير من الأساليب التي يمكن استخدامها للتخلص من كل العوالق والرواسب التي يمكن ان تتكون داخل مواسير الصرف مما يسبب انسداد في الأحواض وإليكم طرق تسليك الاحواض.
مكونات تحضير خلطة تسليك الحوض بإستخدام الخل الأبيض:
- كوب كبير من الخل الأبيض.
- كوب كبير من بيكربونات الصوديوم.
- 2 لتر من الماء المغلي.
طريقة تحضير خلطة تسليك الحوض بإستخدام الخل الأبيض:
- نقوم بالتخلص من الماء الزائد في الحوض وتنظيفه جيدا وتجفيفه.
- نقوم بإضافة بيكربونات الصوديوم على فتحة صرف الحوض ثم نقوم بإضافة الخل الأبيض.
- نقوم بالإنتظار لمدة دقائق حتى يتغاعل الخل مع بيكربونات الصوديوم.
- نضيف بعد ذلك الماء المغلي في الحوض وسيتم تسليك الحوض فورا.
مكونات تحضير خلطة تسليك الحوض بإستخدام ملح الليمون:
- كوب كبير من ملح الليمون.
- كوب من الكلور الأبيض.
- 2 لتر من الماء المغلي.
طريقة تحضير خلطة تسليك الحوض بإستخدام ملح الليمون:
- نقوم بتنظيف الحوض جيدا من الماء وتجفيفه ثم نضع على فتحة صرف الحوض ملح الليمون.
- ثم نضيف عليه الكلور الأبيض ونتركه لمدة خمس دقائق.
- ثم نقوم بإضافة الماء المغلي وسنلاحظ أن الحوض قد تم تسليكه.
مكونات تحضير خلطة تسليك الحوض بإستخدام البيكنج صودا:
- كوب من الخل الأبيض.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- نصف كوب من البيكنج صودا.
- كوب من ملح الطعام.
- لتر من الماء الساخن المغلي.
طريقة تحضير خلطة تسليك الحوض بإستخدام البيكنج صودا:
- نقوم بتنظيف الحوض جيدا من الماء الزائد فيه ويتم تجفيفه جيدا.
- ثم نقوم بوضع البيكنج صودا والملح في فتحة صرف الحوض التي يتم تصريف المياه منها.
- ثم نضيف إليها الخل الأبيض وعصير الليمون ونتركهم لمدة عشر دقائق.
- نقوم بسكب ماء مغلي عليهم بعد مرور العشر دقائق ثم نقوم بإستخدام سلاكة الحوض للضغط على فتحة صرف الحوض.
- نقوم بتشغيل المياه القوية في الحوض لكي تقوم بشطف أي رواسب عالقة في فتحة صرف الحوض.
- مكونات تحضير خلطة تسليك الحوض بإستخدام سائل تنظيف الأطباق:
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