نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمسجلين الجدد والمسجلين القدامى المنقولين عبر sbis.hrsd نقدمها لكم حيث أن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443 تم وضعه في مقدمة محركات البحث لجوجل في المملكة العربية السعودية، وفي جميع منصات التواصل الاجتماعي، حيث أن جميع المتقدمين في الضمان الاجتماعي يطالبون بنتائج الدفعة الأولى، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في البدء بإرسال الرسائل النصية للقبول في نظام الأمان الجديد، بعد دراسة الطلبات ودراسة الحالة لمقدم الطلب.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمسجلين الجدد والمسجلين القدامى

كيف أعرف أنه تم قبولي في الضمان الاجتماعي المطور، وهو سؤال يتكرر طرحه من قبل المتقدمين للانضمام إلى الضمان الاجتماعي المطور، ويتم الاستفسار عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بأكثر من طريقة، ومن بين هذه الطرق يقوم النظام بإرسال رسالة نصية فيها ما إذا قد تم قبول طلبك أم لا، أو يمكنك معرفة النتائج بالاتصال برقم الضمان الاجتماعي”19911″.

طريقة معرفة نتائج الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت

أولًا يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية عبر الرابط الخاص بهم.

ثم اضغط من القائمة على اختيار “بوابة الخدمات الإلكترونية”.

عند دخولك إلى البوابة، سيُطلب منك كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم اضغط على كلمة “استفسار”.

ستظهر لك قائمة، عليك أن تختار منها «خدمات الموقع».

ثم ستظهر لك قائمة أخرى، يجب كتابة رقم السجل المدني فيها.

ثم اكتب رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

في غضون ثوانٍ من كتابة هذه الطلبات، سيُطلب منك كتابة رمز التحقق الحاص بك.

بعد ذلك ستظهر لك صفحة بها جميع بياناتك، وهل قبلت أم لا.

والجدير بالذكر أنه يحق لطالب الاستحقاق الاعتراض على قرار الاستحقاق الخاص به والإقصاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتائج، ثم سيتم دراسة الاعتراض الخاص به من قبل اللجنة المتخصصة، وفي حالة ثبوت استحقاقه للاستفادة من معاش الضمان يتم قبوله وصرف معاشه.

شروط الضمان الاجتماعي المطور