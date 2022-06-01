نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي القديم “الدفعة الجديدة” 1443 hrsd.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد نزول الضمان الاجتماعي القديم، حيث زاد البحث عنها بشكل كبير بين المواطنين والمواطنات الذين ما يزالوا يتستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي القديم ولم يحولوا حتى الآن إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر الأخبار التي تهمكم بخصوص موعد نزول الضمان في حساباتكم، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية عمل الاستعلام عن البيانات الخاصة بالضمان أيضا للاطمئنان، فتابعوا معنا في هذا المقال لكي تتعرفوا على كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.
موعد نزول الضمان الاجتماعي
وقد زاد البحث بشكل كبير عن الضمان الاجتماعي، وخاصة عن الضمان الاجتماعي المطور، حيث تم الإعلان عن البدء في إيداع الدفعة الجديدة الخاصة بالضمان المطور منذ ساعات قليلة، وهذا ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من انتشار هذه الأخبار بين المواطنين، إلا أنه لم تنتشر أخبار بخصوص الضمان القديم، وهذا نظرا لقلة الأهتمام، ولكن لا تقلقوا لن ننساكم أبدا في موقعكم ثقفني، فتابعوا معنا أعزائنا مستفيدي الضمان القديم.
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بدأ قبل قليل إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي ويستمر الايداع حتى نهاية يوم الأربعاء#الضمان_الاجتماعي_المطور
لمتابعة سناب الضمان الاجتماعي
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