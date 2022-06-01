تاريخ كم بالتحديد نزول الضمان الاجتماعى المطور 1443 الدفعة السادسة شهر يونيو للمستفيدين..؟

يعد برنامج الضمان المطور من البرامج التي تقوم وزارة الموارد البشرية بتقديمها في المملكة السعودية، وهو مبلغ مالي تقوم بإعطائه للمستحقين بشكل شهري، وتم الإعلان عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد في رمضان، حيث يقوم المواطنين بالسعودية بالتقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة على المعاش في الضمان الاجتماعي الجديد.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

تم الإعلان عن صرف الضمان في رمضان، فقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتصريح أنه سوف يتم إعطاء الدعم الخاص بالضمان المطور في الشهر الحالي إبريل لسنة 2022، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مواعيد صرف رواتب الضمان في الشهر الحالي، ويتم صرف معاش المستحقين من الفئات التالية:-

الأرامل.

المطلقات

الأيتام.

كبار السن.

كيفية التسجيل في الضمان المطور

بعد معرفة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور يجب معرفة جميع المعلومات التي تخص الضمان الاجتماعي الخاص براتب الدعم، وأيضًا طريقة التسجيل والتي تتم في خطوات هي:

فتح رابط وزارة الموارد البشرية.

القيام بإنشاء حساب خاص بالمتقدم عن طريق الضغط على الخدمات الإلكترونية، وبعدها وضع الاسم وكلمة السر.

الضغط على الموافقة على كافة الشروط والقوانين.

رفع كافة الملفات التي يطلبها الموقع من أجل التقديم على المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.

كيفية تحديث البيانات في برنامج الضمان المطور

بعد إتمام عملية التسجيل على الموقع يمكن تحديث البيانات التي تم وضعها من خلال مجموعة من الخطوات:

الضغط على موقع الوزارة.

وضع الاسم وكلمة المرور وبعضها النقر على دخول.

بعد عملية التسجيل التأكد من المعلومات مثل الاسم والجنس والحالة الاجتماعية والوطنية وبعدها يتم الضغط على التالي.

يتم كتابة العناوين ومنها البريد الإلكتروني وعنوان المنطقة السكنية والمدينة والشارع.

كتابة بيانات مثل رقم الهاتف المحمول ورقم المنزل وبعدها الضغط على التالي.

كتابة رقم الحساب البنكي.

كتابة الدخل إذا وجد والنقر على موافق ثم التالي.

حل المسائلة الحسابية التي توجد على الشاشة بشكل صحيح والنقر على التالي.

سوف يتم إرسال رسالة تؤكد إتمام التحديث للبيانات بنجاح.

ويقوم البرنامج بتوفير الكثير من الخدمات مثل: