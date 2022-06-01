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كيكة الشوفان المشبعة، كيكة الشوفان المشبعة تعتبر من أفضل أنواع الكيك التي يمكن تناوله في الرجيم، لأنها تساعد بشكل كبير على التخلص من الوزن الزائد، وتمد الجسم بالعناصر الهامة والفيتامينات الذي يحتاجها، وتفيد مرضى السكر بشكل رائع، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة الشوفان المشبعة. مكونات وطريقة عمل كيكة الشوفان المشبعة لسالي فؤاد: نصف كأس كبير من الزبدة الطرية.

كوب إلا ربع كبير من العسل الأبيض.

ثلاث حبات من البيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

١/٢ ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

سبعون جرام من اللبن السائل.

ربع كأس كبير من اللبن البودرة.

٢٠٠ جرام من الشوفان المطحون.

٧٠ جرام من بذر الكتان الناعم.

نصف كأس كبير من جنين القمح.

١/٢ كأس كبير من اللوز الني.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج صودا. مكونات التزيين: ربع كوب كبير من شرائح اللوز.

١/٤ كوب كبير من الشوفان المجروش.

كأس كبير من مربى المشمش اللايت. طريقة تحضير كيكة الشوفان المشبعة لسالي فؤاد: امزجي العسل الأبيض مع مقدار الزبدة بالمضرب جيدا، ثم ضيفي إليهم البيض، والفانيلا، واللبن، ثم امزجيهم حتى يتجانسوا. ضيفي الملح ومقدار القرفة، واللبن البودرة، والشوفان، وبذر الكتان، وجنين القمح، واللوز الني، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر، ثم امزجي جميع المكونات بالمضرب اليدوي لمدة ٦ دقائق، حتى يتكون خليط متجانس. احضري قالب مناسب خاص بالكيك، ثم اسكبي به الكيك بعد دهنه برشة من زيت الذرة، ثم زينها باللوز والشوفان. ضعي قالب كيكة الشوفان في فرن ساخن، ثم اتركيها لمدة ساعة إلا ثلث، حتى تنضج. وزعي مربى المشمش اللايت على سطح الكيكة بعد أن تهدأ، حتى تصبح كيكة الشوفان المشبعة جاهزة للتقديم. نصائح خبز وتسوية كيكة الشوفان المشبعة: ضعي قالب الكيك فوق الرف الشبكي في الفرن الذي يوجد في الوسط.

ابتعدي عن فتح الفرن على الكيكة خلال أول ربع ساعة.

اخرجي الكيكة من الفرن بعد نضجها بشكل كامل.

استخدمي معايير المكونات بدقة، حتى تنجح معك الكيك. عمر شويل - جدة حلويات للدايت.. كيكة الشوفان الهشة المشبعة للرجيم - ثقفني

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