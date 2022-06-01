نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مبلغ دعم ريف reef وتسجيل مستفيد جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف مبلغ دعم ريف، حيث يعد برنامَج ريف هو أحد البرامج الحكومية المخصصة لدعم المزارعين وللأسر الريفية التي تعمل بعدد من الأنشطة المنتجة، حيث يتم وفق توافر النتائج الخاصة بالأهلية التي من خلالها يتم دعم مستفيدي الأسر المنتجة بشكل شهريّ بنسبة تصل إلى 10% من قيمة رأس المال الذي تم تسجيله في بيانات الطلب المسجل في منصة ريف الإلكترونية، بحيث لا يتعدى الإجمالي الخاص بالدعم لكل مستفيد داخل المملكة العربية السُّعُودية عن قيمة رأس المال للمشروع، وقد تم تحديد حد أقصى وهو مبلغ 54,000 ريال في العام، ويبحث عدد كبير من المستفيدين عن الموعد الرسمي لصرف قيمة هذا الدعم من برنامَج ريف، وسوف نوضح لكم موعد صرف مبلغ دعم ريف.

موعد صرف مبلغ دعم ريف

كشف برنامَج ريف عبر منصته الرسمية علي توتير، بأنه يتم صرف الدعم لجميع المستفيدين المسجلين في برنامَج التنمية الريفية المستدامة، خلال المدّة الزمنية من تاريخ 1 إلى 10 ميلادي من كل شهر، علي أن يتم الصرف لجميع الأفراد الذين تتوافر بهم شروط الأهلية والتسجيل المحددة من البرنامَج.

ما هدف برنامَج ريف؟

وضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بأن برنامَج ريف يستهدف تحقيق طفرة بالقطاع الزراعي الريفي، والعمل علي رفع المستوى العام لمعيشة الأفراد من صغار المزارعين، وتحسين الكفاءة والإنتاجية الخاصة بكل مشروع، وتعمل منصة ريف علي استقبال الطلبات الخاصة بالمستفيدين من القطاعات المتنوعة التي يعمل البرنامَج علي استهدافها، ومن هذه القطاعات (العاملون بتربية النحل، والمنتجين للبن العربي، والورد، بالإضافة إلى المحاصيل البعلية والفاكهة التي يستهدفها البرنامَج)، وغيرها من المشروعات الأخري، علي أن يتم تقديم الدعم المادي بشكل مباشر بالإضافة إلى برامج تطويرية لللأفراد من المزارعين المسجلين بعد أن تتم مراجعة طلباتهم.

شروط التسجيل في ريف

يتم التسجيل في برنامَج ريف وفق عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المستفيدين، وأبرز هذه الشروط ما يلي:

يشترط البرنامَج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو ممن يحملون بطاقة التنقل.

يطل برنامَج ريف أن يكون المتقدم من ممتهني أي من المهن الزراعية التي يحددها البرنامَج وأن يكون مباشرًا لجميع المهام بنفسه، وأن يكون أحد سكان المنطقة الإدارية التي تندرج تحت طائلة الدعم.

ألا يعمل المتقدم بأي وظيفة في القطاع العام أو الخاص داخل الأراضي السُّعُودية.

الحد الأدني للتقديم في برنامَج ريف من جانب أي مستفيد جديد هو واحد وعشرين عامًا.

ألا يزيد مجموع الدخل الشهري للشخص الذي يرغب في التسجيل عن مبلغ 6.000 ريال سعودي.

يشترط البرنامَج ألا يتجاوز مجموع الأعداد التي تخص برامج الدعم المالي للمستفيد عن ثلاث برامج، وألا يتعدى إجمالي مبالغ الدعم الذي يتم صرفه عن مبلغ 54.000 ريال في العام الواحد لجميع البرامج.

رابط التسجيل في ريف

يتم التسجيل في ريف عبر رابط البرنامَج التالي: برنامَج ريف، وتقديم طلب إلكتروني للحصول علي الدعم، عبر ملء نموذج التسجيل الإلكتروني الذي توفره المنصة لجميع المستفيدين الجدد.