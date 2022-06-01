نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليش ما نزل الضمان اليوم “بشرة خير للمواطنين” وكيف اتأكد من الراتب sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم أحد اهم الأسئلة التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية على شبكة الانترنت “ليش ما نزل الضمان اليوم”، وسنقوم بالرد عليه بالأدلة، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفة تتأكدون من المبلغ الذي ستحصلون عليه بالدفعة، ومتى من المفترض أن ينزل في حسابكم البنكي وهذا سواء اذا كنت مشتركين في بنك الراجحي أو البنوك الأخرى، وهذا وتفاصيل أخرى متعلقة بدفعة الضمان المطور وآخر أخبار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني.
ليش ما نزل الضمان اليوم
وقد انتشر هذا السؤال بيوم أمس الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022، حيث توقع الكثير من الأشخاص نزول الضمان المطور حينها وهذا ما لم يحدث، ولكن تم سحب التأدية أمس، وهذا لا يعني بالضرورة أن الضمن سيصرف بنفس اليوم.
هل الضمان نزل
وقد جئنا اليوم لكم بخبر سار للجميع، حيث قام سفير الضمان الاجتماعي بنشر تغريدة على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن بدأ إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الخاصة بدفعة شهر شوال 1443 اليوم، وسيستمر حتى نهاية اليوم.
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بدأ قبل قليل إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي ويستمر الايداع حتى نهاية يوم الأربعاء#الضمان_الاجتماعي_المطور
لمتابعة سناب الضمان الاجتماعي
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