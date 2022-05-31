أكبر عدد من وظائف الهلال الأحمر السعودي والشروط المطلوبة لمسابقة الهلال الأحمر في المملكة

قامت هيئة الهلال الأحمر في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن القيام بفتح باب قبول الشغل والوظائف من أطباء الطوارئ وأخصائي إسعاف من الرجال والنساء في جميع المناطق التي توجد في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال مسابقة قامت هيئة الهلال الأحمر بالإعلان عنها وعن الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم على الوظيفة.

شروط مسابقة وظائف الهلال الأحمر السعودي

قامت هيئة الهلال الأحمر داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن مسابقة للوظائف ويوجد مجموعة من الشروط للقبول في هذه المسابقة وهذه الشروط عبارة عن:

يجب أن يكون الشخص يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون الشخص حصل على بكالوريوس خدمة طبية طارئة.

وإذا كان الشخص حاصل على شهادة البكالوريوس من خارج السعودية يجب أن يقوم بعمل معادلة في وزارة التعليم السعودية.

يجب أن يكون لديه تسجيل مهني مفعولة ساري من قبل هيئة التخصصات الصحية السعودية.

يكون الشخص حاصل على دورة خاصة ب ACLS وBLS مفعولهم ساري لفترة.

يكون الشخص حاصل على دورة واحدة من دورة ITLS أو دورة دعم الإصابات PHTLS.

يكون المتقدم لائق صحياً.

يجيد العمل على الحاسب الآلي.

قام باجتياز جميع الاختبارات العملية والاختبارات التحريرية وأيضاً المقابلات الشخصية.

يكون الشخص المتقدم مستعد للعمل في أي منطقة في المملكة.

الأفضلية للشخص الذي يملك رخصة قيادة مفعولها ساري.

أن يكون الشخص قد أخذ جميع لقاحات كورونا.

أماكن العمل المتاحة في الهلال الأحمر السعودي

الإخصائيين: مناطق مختلفة في المملكة وذلك حسب حاجة الهيئة.

الإخصائيات: الفرع الذي يوجد في المدينة المنورة الخاص بالهيئة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الهلال الأحمر السعودي

يوجد مجموعة من الأوراق يجب أن يقوم المتقدم بإرسالها وإذا لم يرسل أحد هذه الأوراق سوف تقوم الهيئة باستبعاد الطلب ورفضه، والأوراق عبارة عن:

حاصل على مؤهل عالي.

يملك هوية وطنية.

حصل على معادلة للشهادة الذي قد حصل عليها من خارج المملكة.

التصنيف المهني.

يقوم بإرسال الثلاث دورات هم BLS و ACLS وأيضاً دورة واحدة من ITLS أو PHTLS ويجب أن تكون الدورة سارية المفعول.

طريقة التقديم في وظائف الهلال الأحمر السعودي